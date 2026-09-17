Ter Stegen kan koffers pakken na opmerkelijk nieuws uit Duitsland

Ter Stegen behoort tot de eerste selectie en zal de eerste keeper zijn onder Klopp. De eerste groep komt in actie tegen het Nederlands elftal (uit) en Griekenland (thuis). Ter Stegen zal dan niet tot de selectie behoren tegen Servië (thuis) en Griekenland (uit) en zich dus weer op tijd in Amsterdam melden.

Klopp, die de opvolger is van Julian Nagelsmann, wil in de komende vier interlands zoveel mogelijk verschillende spelers aan het werk zien. Hij geeft diverse talenten uit de Bundesliga de kans om aan het grote werk te ruiken. Ter Stegen speelde al wel 44 interlands voor Duitsland, maar kwam mede door blessureleed in juni 2025 voor het laatst in actie voor Die Mannschaft.

"Ter Stegen zal de eerste wedstrijd keepen", doelt Klopp op het duel met Oranje. "Een team heeft een ruggengraat nodig. Als die stabiel is, kan je vrijuit spelen en risico's nemen. Ik heb het gevoel dat ik Marc al eeuwen ken. Manuel Neuer was jarenlang de beste keeper in de wereld, maar Marc-André was ook van wereldklasse. Zijn probleem was dat hij geblesseerd raakte op ongelukkige momenten, maar nu is hij fit en hij brengt de nodige ervaring met zich mee."