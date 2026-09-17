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Ter Stegen kan koffers pakken na opmerkelijk nieuws uit Duitsland

Bjorn
Marc ter Stegen
Marc ter Stegen Foto: © BSR Agency

Marc ter Stegen kan Ajax na komend weekend verlaten. De 34-jarige doelman van de Amsterdammers is een van de opvallendste namen op een lange lijst van de Duitse bondscoach Jürgen Klopp. Ploeggenoot Julian Brandt kreeg geen uitnodiging.

De nieuwe keuzeheer van Duitsland heeft namelijk maar liefst 44 spelers opgeroepen voor de komende vier duels in de Nations League. Klopp heeft namelijk twee verschillende selecties samengesteld, iets wat zeer ongebruikelijk is bij interlands. 

Ter Stegen behoort tot de eerste selectie en zal de eerste keeper zijn onder Klopp. De eerste groep komt in actie tegen het Nederlands elftal (uit) en Griekenland (thuis). Ter Stegen zal dan niet tot de selectie behoren tegen Servië (thuis) en Griekenland (uit) en zich dus weer op tijd in Amsterdam melden.

Klopp, die de opvolger is van Julian Nagelsmann, wil in de komende vier interlands zoveel mogelijk verschillende spelers aan het werk zien. Hij geeft diverse talenten uit de Bundesliga de kans om aan het grote werk te ruiken. Ter Stegen speelde al wel 44 interlands voor Duitsland, maar kwam mede door blessureleed in juni 2025 voor het laatst in actie voor Die Mannschaft

"Ter Stegen zal de eerste wedstrijd keepen", doelt Klopp op het duel met Oranje. "Een team heeft een ruggengraat nodig. Als die stabiel is, kan je vrijuit spelen en risico's nemen. Ik heb het gevoel dat ik Marc al eeuwen ken. Manuel Neuer was jarenlang de beste keeper in de wereld, maar Marc-André was ook van wereldklasse. Zijn probleem was dat hij geblesseerd raakte op ongelukkige momenten, maar nu is hij fit en hij brengt de nodige ervaring met zich mee."

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