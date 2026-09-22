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Ter Stegen keert terug bij Duitsland in ArenA: "Ongelooflijk"

Rik Engelbertink
Marc ter Stegen
Marc ter Stegen Foto: © BSR Agency

Marc ter Stegen wordt de komende interlandperiode de eerste doelman van Duitsland. In een interview met Sky Sport en RTL vertelt hij over het gevoel dat hem dit bezorgt na al zijn blessureleed. 

"Het is altijd iets bijzonders voor mij om hier weer te zijn. Zeker na een periode waarin de dingen niet helemaal liepen zoals ik me had voorgesteld - toen mijn lichaam niet meewerkte – waardeer je dit des te meer", laat de van FC Barcelona gehuurde keeper optekenen bij Sky Sport.

"Ik denk dat ik hard heb gewerkt om dit weer mogelijk te maken", zegt de goalie. "Uiteraard ben ik ontzettend blij; ik kijk ernaar uit om bekende gezichten en oude vrienden hier te zien, maar ook om een ​​frisse start te maken en ons uiterste best te doen – voor het team, voor onszelf en voor jullie."

"Ik ben gewoon gelukkig, en daarom straal ik. Ik ben blij dat ik weer voor de volle honderd procent bij de nationale ploeg ben, het veld op kan stappen en hopelijk succesvol voetbal kan spelen. Dat is wat we allemaal willen", vervolgt hij. 

Blessures gooiden roet in het eten voor Ter Stegen. "Ik kan niet ontkennen dat ik soms twijfels had. Zeker wanneer de ene blessure direct op de andere volgt. Je gaat aan jezelf twijfelen en niets voelt meer goed", vervolgt hij. "Maar tijdens de revalidatie merk je ook dat je lichaam reageert en zich herstelt naarmate de zaken de goede kant op gaan. Natuurlijk heb ik er nooit aan getwijfeld dat ik zou terugkeren, want zo zit ik in elkaar; dat is gewoon wie ik ben. Toch kent revalideren ups en downs."

"Ik ben momenteel gezond en dat waardeer ik enorm. Ik denk dat je dat nog meer op prijs stelt na zo'n moeilijke periode; je leert veel dingen op een andere manier te waarderen. Ik kom hier met oprechte blijdschap, omdat ik weet hoeveel je te lijden hebt onder dit soort problemen. Iedereen die ooit geblesseerd is geweest, kan zich daarin herkennen", vervolgt hij. 

Met Duitsland speelt hij ín de Johan Cruijff ArenA het altijd bijzondere duel tussen Duitsland en Nederland. "Ongelooflijk, moet ik zeggen. Zo had ik het me ook niet voorgesteld", besluit hij. 

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