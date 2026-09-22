Ter Stegen keert terug bij Duitsland in ArenA: "Ongelooflijk"

Marc ter Stegen wordt de komende interlandperiode de eerste doelman van Duitsland. In een interview met Sky Sport en RTL vertelt hij over het gevoel dat hem dit bezorgt na al zijn blessureleed.

"Het is altijd iets bijzonders voor mij om hier weer te zijn. Zeker na een periode waarin de dingen niet helemaal liepen zoals ik me had voorgesteld - toen mijn lichaam niet meewerkte – waardeer je dit des te meer", laat de van FC Barcelona gehuurde keeper optekenen bij Sky Sport.

"Ik denk dat ik hard heb gewerkt om dit weer mogelijk te maken", zegt de goalie. "Uiteraard ben ik ontzettend blij; ik kijk ernaar uit om bekende gezichten en oude vrienden hier te zien, maar ook om een ​​frisse start te maken en ons uiterste best te doen – voor het team, voor onszelf en voor jullie."

"Ik ben gewoon gelukkig, en daarom straal ik. Ik ben blij dat ik weer voor de volle honderd procent bij de nationale ploeg ben, het veld op kan stappen en hopelijk succesvol voetbal kan spelen. Dat is wat we allemaal willen", vervolgt hij.