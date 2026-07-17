'Ter Stegen klaar om af te reizen naar Amsterdam voor Ajax-transfer'
De komst van Marc-André ter Stegen naar Ajax lijkt opnieuw dichterbij te zijn gekomen. Waar eerder nog onduidelijkheid bestond over de beslissing van de doelman zelf, meldt transferexpert Matteo Moretto dat de Duitser bereid is om naar Amsterdam te vertrekken en de transfer af te ronden.
De afgelopen dagen was de overgang nog niet helemaal zeker. Volgens het Spaanse Mundo Deportivo hadden Ajax en FC Barcelona al een akkoord bereikt over een huurconstructie, maar moest Ter Stegen zelf nog zijn definitieve goedkeuring geven. De ervaren keeper had daarmee de laatste stap in eigen handen.
Die beslissing lijkt inmiddels genomen. Volgens Moretto staat Ter Stegen op het punt om richting Amsterdam te reizen om de laatste formaliteiten rond zijn overgang naar Ajax af te handelen. Daarmee lijkt de transfer zich in de afrondende fase te bevinden.
Ajax zou de afspraken met Barcelona al hebben vastgelegd en hoefde volgens eerdere berichten alleen nog te wachten op het akkoord van de doelman. Ook over de financiële voorwaarden zouden geen problemen meer zijn geweest.
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