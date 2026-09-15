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'Ter Stegen krijgt duidelijk nieuws van Klopp en wordt nummer één'

Joram
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax Foto: © Pro Shots

Marc-André ter Stegen lijkt zijn plek onder de lat van Duitsland terug te krijgen. Volgens Sport Bild heeft Jürgen Klopp besloten om de doelman van Ajax tot eerste keuze te maken. De nieuwe bondscoach zou inmiddels persoonlijk contact hebben gehad met Ter Stegen.

Klopp zou de keeper hebben verteld dat hij tijdens de komende interlandperiode de nummer één van Duitsland is. Blessureproblemen zorgden er de afgelopen tijd voor dat de doelman zijn plaats verloor. Zo ontbrak Ter Stegen op het WK en stond Manuel Neuer daar in het Duitse doel. Neuer beëindigde na het toernooi zijn interlandloopbaan, waardoor er opnieuw ruimte kwam voor Ter Stegen.

In totaal speelde de Ajax-keeper tot nu toe 44 interlands voor Duitsland. Zijn laatste optreden voor zijn land dateert van 8 juni 2025. Een groot deel van de vorige interlandcampagne moest hij door blessureleed aan zich voorbij laten gaan. Bij Ajax is Ter Stegen inmiddels de vaste eerste doelman.

Zijn mogelijke terugkeer als nummer één kan meteen een bijzonder tintje krijgen. Duitsland neemt het op 24 september in de Nations League namelijk op tegen Nederland, in Amsterdam. Klopp maakt donderdag bekend welke spelers hij voor zijn eerste interlandperiode als bondscoach selecteert.

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