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Ter Stegen krijgt lof: "Geweldig voor het Nederlands voetbal"

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Marc ter Stegen bij Ajax
Marc ter Stegen bij Ajax Foto: © Pro Shots

Voormalig doelman Ruud Hesp heeft genoten van de cruciale redding van Marc ter Stegen in de eerste helft van het duel tussen PEC Zwolle en Ajax. Hij denkt dat het geweldig is voor Ajax en het Nederlands voetbal dat een dergelijke keeper actief gaat zijn in de Eredivisie.

"Ik vind het een fantastische redding. Waarom? Omdat hij er alles aan doet om een zo groot mogelijk raakvlak te creëren", vertelt Hesp in gesprek met De Telegraaf. "Dat hij die bal op zijn hand of arm krijgt, is geen geluk."

Dat Ter Stegen naar Ajax kwam was voor Hesp interessant. "Of ik verrast was dat Marc ter Stegen de overstap naar Ajax maakte? Ja en nee", aldus de Nederlandse oud-doelman. "Ja, want het is natuurlijk wel een heel grote keeper die naar Nederland komt."

"Nee, omdat hij natuurlijk al met Michel Sanchez bij Girona heeft gewerkt. Dat zo’n transfer uiteindelijk lukt, is natuurlijk geweldig voor Ajax, maar ook voor het Nederlandse voetbal. Ter Stegen is natuurlijk al jarenlang een van de beste keepers in Europa en die gaat dan in Nederland spelen", vindt hij. 

Ook gaat hij in op de kopbal van Tobias Sommer die Hesp pareerde. "Er zit een heleboel in die actie: het overkomen naar de eerste paal, met snel voetenwerk in positie komen, tot stilstand komen en dan nog je lichaam zó hebben dat je die ultieme reactie kunt tonen. Geweldige redding."

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