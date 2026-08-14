Ter Stegen krijgt lof: "Geweldig voor het Nederlands voetbal"

Voormalig doelman Ruud Hesp heeft genoten van de cruciale redding van Marc ter Stegen in de eerste helft van het duel tussen PEC Zwolle en Ajax. Hij denkt dat het geweldig is voor Ajax en het Nederlands voetbal dat een dergelijke keeper actief gaat zijn in de Eredivisie.

"Ik vind het een fantastische redding. Waarom? Omdat hij er alles aan doet om een zo groot mogelijk raakvlak te creëren", vertelt Hesp in gesprek met De Telegraaf. "Dat hij die bal op zijn hand of arm krijgt, is geen geluk." Dat Ter Stegen naar Ajax kwam was voor Hesp interessant. "Of ik verrast was dat Marc ter Stegen de overstap naar Ajax maakte? Ja en nee", aldus de Nederlandse oud-doelman. "Ja, want het is natuurlijk wel een heel grote keeper die naar Nederland komt."