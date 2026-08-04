Ter Stegen krijgt videoboodschap van oud-Ajacied: "Ik ben heel blij"

Frenkie de Jong is blij dat Ajax zich heeft weten te versterken met Marc-Andre ter Stegen. De voormalig Ajacied had een mooie boodschap voor de doelman.

Ter Stegen werd dinsdagochtend gepresenteerd in Amsterdam. De Duitser wordt voor één seizoen gehuurd van FC Barcelona. Tijdens zijn presentatie kreeg de doelman een videoboodschap van oud-ploeggenoot De Jong te zien.

De middenvelder is blij met de transfer van Ter Stegen. "Ik heb het je al persoonlijk verteld, maar ik ben heel blij met je stap naar Ajax", zo vertelt hij. "Ik denk dat Ajax er ook heel blij mee is. Ze krijgen een geweldige speler en geweldig persoon. De mensen in Amsterdam zullen goed voor je zorgen, want dat deden ze ook met mij."