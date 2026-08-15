Ter Stegen kwam Cruijff tegen bij koffietent: "Raakten aan de praat"
Marc Ter Stegen is een van de grootste aanwinsten van Ajax dit seizoen. De ervaren doelman vertelt hoe de gesprekken met Míchel en Jordi Cruijff hem overhaalden om richting de Johan Cruijff Arena te gaan.
Ter Stegen leerde Cruijff als sportief directeur van Barcelona al kennen. "Toen hadden we al goede gesprekken. Ik leerde hem kennen als heel direct, zoals de meeste Nederlanders zijn. Maar ook respectvol. Dat verklaart misschien waarom het nu vanaf het begin klikte", aldus de sluitpost.
De twee kwamen elkaar eerder dit jaar al toevallig tegen. "We kwamen elkaar tegen bij een koffiezaakje op een hoek in Barcelona. We zeiden gedag en raakten twintig minuten aan de praat."
Ze praatten niet alleen over hun plannen bij Ajax en FC Barcelona, maar ook over hun persoonlijke leven naast voetbal. "Jordi was ook heel geïnteresseerd in mij als persoon. Meer nog dan in het voetbal", vertelt Ter Stegen aan het Algemeen Dagblad.
Maanden later benaderde Cruijff hem als technisch directeur van Ajax. "Ik voelde in het begin de warmte. En toen hij over Ajax begon, zag ik de twinkeling in zijn ogen. En als iemand enthousiast is, steekt hij het vuurtje sneller bij je aan."
Míchel Sánchez wakkerde dat vuurtje verder aan. "Hij kan met veel passie over voetbal praten. Hij is een goede trainer, heel specifiek ook. Ik herinner me dat ik op huurbasis naar Girona ging en hij me beelden van mijzelf toonde, puur om te laten zien wat hij exact van mij als keeper in zijn spelopvatting verwachtte", besluit de doelman.
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