Ter Stegen legt Ajax-keuze uit: "Kwamen elkaar tegen op straat"

Marc ter Stegen heeft uitgelegd waarom hij voor Ajax heeft gekozen. De doelman raakte enthousiast na gesprekken met Jordi Cruijff en trainer Míchel Sánchez. Vooral de plannen van de Amsterdammers en de ambitie om direct om de landstitel te spelen, spraken hem aan.

"Toen ik hier voor het eerst over sprak met Jordi Cruijff en met Míchel, wilde ik direct meer weten over de club en de situatie", vertelt Ter Stegen in gesprek met Voetbal International. "Ik vind het een heel exciting project, omdat dit een club is die echt tot de top behoort en natuurlijk om de landstitel strijdt. Dat is ook ons doel voor dit jaar." De Duitse doelman kende Míchel al uit hun gezamenlijke periode bij Girona. "Ik ken Míchel natuurlijk vanuit Girona, dus ik weet hoe hij werkt en ik denk dat het heel goed past. En ik wist dat Jordi alles op alles zet om een zo goed mogelijk team samen te stellen. Dan is het aan de spelers om er het beste van te maken."

Ook Cruijff speelde een belangrijke rol in de keuze van Ter Stegen. De technisch directeur wist hem met zijn enthousiasme snel te overtuigen. "Ik voelde vanaf het begin de warmte, hij was heel aardig, het eerste contact was meteen goed. En als Jordi over dit project sprak, zag je ook gewoon zijn ogen oplichten." Volgens Ter Stegen werkte dat enthousiasme aanstekelijk. "Als iemand écht enthousiast is, dan ontstaat er een bepaald vuur. Daardoor kreeg ik het gevoel: dit kan een mooie stap voor mij zijn."

De gesprekken over Ajax speelden al langer. "Die eerste gesprekken zijn alweer een tijdje geleden, zoals jullie weten, maar de clubs hebben zich echt ingezet om een oplossing te vinden. Uiteindelijk ben ik heel dankbaar dat ik hier mag zijn, om overal voor te gaan vechten." Ter Stegen kende Cruijff overigens al uit zijn periode bij FC Barcelona. "Ja, toen hebben we elkaar ook wel een aantal keer gezien en gesproken, dat waren toen ook al goede gesprekken. Hij is gewoon een heel straight forward persoon, zoals de meeste Nederlanders volgens mij, haha."