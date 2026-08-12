Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Ter Stegen legt Ajax-keuze uit: "Kwamen elkaar tegen op straat"

Amber
bron: Voetbal International
Marc ter Stegen bij Ajax
Marc ter Stegen bij Ajax Foto: © Pro Shots

Marc ter Stegen heeft uitgelegd waarom hij voor Ajax heeft gekozen. De doelman raakte enthousiast na gesprekken met Jordi Cruijff en trainer Míchel Sánchez. Vooral de plannen van de Amsterdammers en de ambitie om direct om de landstitel te spelen, spraken hem aan.

"Toen ik hier voor het eerst over sprak met Jordi Cruijff en met Míchel, wilde ik direct meer weten over de club en de situatie", vertelt Ter Stegen in gesprek met Voetbal International. "Ik vind het een heel exciting project, omdat dit een club is die echt tot de top behoort en natuurlijk om de landstitel strijdt. Dat is ook ons doel voor dit jaar."

De Duitse doelman kende Míchel al uit hun gezamenlijke periode bij Girona. "Ik ken Míchel natuurlijk vanuit Girona, dus ik weet hoe hij werkt en ik denk dat het heel goed past. En ik wist dat Jordi alles op alles zet om een zo goed mogelijk team samen te stellen. Dan is het aan de spelers om er het beste van te maken."

Ook Cruijff speelde een belangrijke rol in de keuze van Ter Stegen. De technisch directeur wist hem met zijn enthousiasme snel te overtuigen. "Ik voelde vanaf het begin de warmte, hij was heel aardig, het eerste contact was meteen goed. En als Jordi over dit project sprak, zag je ook gewoon zijn ogen oplichten."

Volgens Ter Stegen werkte dat enthousiasme aanstekelijk. "Als iemand écht enthousiast is, dan ontstaat er een bepaald vuur. Daardoor kreeg ik het gevoel: dit kan een mooie stap voor mij zijn."

De gesprekken over Ajax speelden al langer. "Die eerste gesprekken zijn alweer een tijdje geleden, zoals jullie weten, maar de clubs hebben zich echt ingezet om een oplossing te vinden. Uiteindelijk ben ik heel dankbaar dat ik hier mag zijn, om overal voor te gaan vechten."

Ter Stegen kende Cruijff overigens al uit zijn periode bij FC Barcelona. "Ja, toen hebben we elkaar ook wel een aantal keer gezien en gesproken, dat waren toen ook al goede gesprekken. Hij is gewoon een heel straight forward persoon, zoals de meeste Nederlanders volgens mij, haha."

"Dat is denk ik ook waarom we het vanaf het begin goed met elkaar konden vinden. Hij was heel respectvol, als we spraken", vervolgt de doelman.

Een half jaar geleden kwamen de twee elkaar toevallig opnieuw tegen in Barcelona. "Het grappige is, we zijn elkaar een half jaar geleden ook nog een keer tegengekomen op straat in Barcelona, ergens voor een koffieshop. Dat begon met een simpele "Hallo", maar uiteindelijk bleven we vijftien à twintig minuten met elkaar staan praten."

Dat gesprek was volgens Ter Stegen nog niet direct de aanzet tot een transfer naar Ajax. "Nou, we hebben het eigenlijk niet echt over een transfer gehad. Het was gewoon een persoonlijk gesprek, bijpraten over meer dan voetbal alleen. Jordi was heel geïnteresseerd in mij als persoon. Natuurlijk vroeg hij ook wat mijn plannen waren, maar in die periode kwam Girona voorbij."

Gerelateerd:
Mika Godts kijkt naar boven

'PSG mikt op snelle Godts-deal', Belg traint gewoon mee bij Ajax

0
Hedwiges Maduro in Amsterdam

Maduro ziet Ajax stappen zetten: "We zijn ineens titelkandidaat"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Marc-André ter Stegen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Rulli tekent bij Engelse topclub: "Fantastische kans voor mij"

Keert Edson Álvarez terug bij Ajax? "Acht die kans niet zo groot"

'PSG mikt op snelle Godts-deal', Belg traint gewoon mee bij Ajax

Hans Kraay wijst: "Als Feyenoord wat spelers van Ajax wil..."

Ter Stegen legt Ajax-keuze uit: "Kwamen elkaar tegen op straat"

Maduro ziet Ajax stappen zetten: "We zijn ineens titelkandidaat"

Van der Wiel in de problemen: "Zijn geloofwaardigheid kwijt"

Sherel Floranus accepteert schorsing na rode kaart tegen Ajax
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws