Ter Stegen legt opvallende redding uit: "Dat is mijn stijl"

Marc-André ter Stegen kijkt met een tevreden gevoel terug op de 1-2 overwinning van Ajax op Sparta Rotterdam. De Duitse doelman groeide met meerdere belangrijke reddingen uit tot een van de uitblinkers op Het Kasteel. Na afloop vertelt hij bij ESPN over de moeizame wedstrijd, de succesvolle week van Ajax en zijn opvallende redding op een inzet van Mitchell van Bergen.

Ter Stegen verschijnt met een goed humeur voor de camera van ESPN. Wanneer Hans Kraay jr. hem vraagt hoe zijn middag is verlopen, reageert de doelman met een knipoog. "Mijn dag was goed, hoe was die van jou", begint hij lachend.

De Duitser is vooral tevreden over de resultaten die Ajax de afgelopen dagen heeft geboekt. "Ik ben erg blij met de week, een hele belangrijke week. Negen punten uit drie wedstrijden en daar waren wij naar op zoek. Nu hebben wij anderen onder druk gezet. Het doel was om in elke wedstrijd mee te doen. Vandaag speelden wij niet heel goed, maar we scoorden twee keer en soms moet dat voldoende zijn."

Vooral na rust kreeg Ajax het zwaar tegen Sparta. De Rotterdammers drongen steeds verder aan, waardoor Ter Stegen meerdere keren handelend moest optreden. Volgens de sluitpost hoort het bij voetbal dat een ploeg soms vooral moet overleven. "Laat in de wedstrijd weet je dat je moet lijden en dat is ook een kwaliteit die je moet hebben. Er zijn ook genoeg voorbeelden om te volgen. Soms moet het zo zijn. Soms moet je accepteren dat het andere team een goede wedstrijd speelt. In de tweede helft waren zij beter dan wij en hebben zij ons onder druk gezet. Dan moet je er het beste van maken en dat hebben wij gedaan."