Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

Niek

Ajax won afgelopen weekend met 0-4 op bezoek bij Telstar en Michel van Egmond heeft genoten van het feit dat Marc ter Stegen onder de lat stond. "Die moet gedacht hebben dat hij in Madurodam terecht was gekomen”, vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp op de website van de Telegraaf

René van der Gijp vult hem vervolgens aan. "Die dacht dat ze na de warming-up naar het échte stadion zouden gaan", lacht hij. Ook Wim Kieft deed er nog een schepje bovenop. "Het aantal mensen dat bij Telstar in het stadion zit, zag hij bij Barcelona op de training", constateert hij. 

Ook de ruime zege van PSV op bezoek bij FC Utrecht kwam ter sprake. "Het voetbalseizoen in Nederland is in elk geval pas echt begonnen als Peter Bosz voor een camera boos is geworden over een vraag die hem of zijn collega’s wordt gesteld”, stelt Van Egmond. "Nu had er weer iemand het lef gehad om te vragen of Anthony Correia al druk voelde bij FC Utrecht. Dat lijkt me in een vulkaan als FC Utrecht niet zo’n gekke vraag in deze situatie", benadrukt hij. 

"De spelers (van FC Utrecht, red.) doen maar wat, en je ziet hele drommen mensen vertrekken in de slotfase. Maar Bosz was woedend, van hem mocht die vraag niet gesteld worden", blikt Van Egmond terug. René van der Gijp haakt vervolgens in en wijst naar een voormalig Ajax-speler. "Wanneer zou Correia door hebben dat wat hij wil bij FC Utrecht, die spelers dat niet kunnen uitvoeren? Het is ook niet makkelijk als je met Dani de Wit je slechtste speler aanvoerder maakt", constateert Van der Gijp. 

Gerelateerd:
Karim El Ahmadi

El Ahmadi roemt Ajax-speler: "Dat is echt wel een goede aanwinst"

0
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff maakt gebruik van boekhoudtechnisch slimmigheidje'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Rob Jansen

Jansen openbaart: "Ging krankzinnig omhoog in het Overmars-tijdperk"

0
Wim Kieft

Kieft moet weer onder het mes: "Ben weggezet in het verzorginghuis"

0
Noa Lang

'Ajax doet nieuwe poging voor Lang': "Opnieuw contact opgenomen"

0
René van der Gijp

Gijp schrikt van 'lilliputter': "Daar loopt Sjaak Swart nog voorbij"

0
Sean Steur tegen Liverpool

Newcastle United-scout looft Sean Steur: "Een uitstekend talent"

0
Soufyan Daafi

Oud-Ajacied haalt uit: "Bij Ajax wordt niet iedereen gelijk behandeld"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

El Ahmadi roemt Ajax-speler: "Dat is echt wel een goede aanwinst"

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

'Jordi Cruijff maakt gebruik van boekhoudtechnisch slimmigheidje'

'Deze clubs kunnen nu nog spelers gaan wegkapen bij Ajax'

Harde kritiek om Ajax-transfer: "Ik vind het echt belachelijk"

Perez twijfelt over Ajax-aanwinst: "Speelde als een oud-voetballer"

'Buitenlandse club werkte op Deadline Day nog aan komst Dolberg'

Wéér geen transfer voor Wijndal: "Pijnlijk voor hem en Ajax"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws