"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"
Ajax won afgelopen weekend met 0-4 op bezoek bij Telstar en Michel van Egmond heeft genoten van het feit dat Marc ter Stegen onder de lat stond. "Die moet gedacht hebben dat hij in Madurodam terecht was gekomen”, vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp op de website van de Telegraaf.
René van der Gijp vult hem vervolgens aan. "Die dacht dat ze na de warming-up naar het échte stadion zouden gaan", lacht hij. Ook Wim Kieft deed er nog een schepje bovenop. "Het aantal mensen dat bij Telstar in het stadion zit, zag hij bij Barcelona op de training", constateert hij.
Ook de ruime zege van PSV op bezoek bij FC Utrecht kwam ter sprake. "Het voetbalseizoen in Nederland is in elk geval pas echt begonnen als Peter Bosz voor een camera boos is geworden over een vraag die hem of zijn collega’s wordt gesteld”, stelt Van Egmond. "Nu had er weer iemand het lef gehad om te vragen of Anthony Correia al druk voelde bij FC Utrecht. Dat lijkt me in een vulkaan als FC Utrecht niet zo’n gekke vraag in deze situatie", benadrukt hij.
"De spelers (van FC Utrecht, red.) doen maar wat, en je ziet hele drommen mensen vertrekken in de slotfase. Maar Bosz was woedend, van hem mocht die vraag niet gesteld worden", blikt Van Egmond terug. René van der Gijp haakt vervolgens in en wijst naar een voormalig Ajax-speler. "Wanneer zou Correia door hebben dat wat hij wil bij FC Utrecht, die spelers dat niet kunnen uitvoeren? Het is ook niet makkelijk als je met Dani de Wit je slechtste speler aanvoerder maakt", constateert Van der Gijp.
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"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"
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