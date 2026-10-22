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Ter Stegen niet in paniek: "Dat geeft me geen slapeloze nachten"

Max
bron: Voetbal International
Marc ter Stegen
Marc ter Stegen Foto: © BSR Agency

Marc ter Stegen ligt niet wakker van het gebrek aan clean sheets bij Ajax. Voor de doelman is het vooral belangrijk dat de Amsterdammers winnen. 

Ajax kende een aantal goede resultaten, maar wist sinds eind augustus niet meer de nul te houden. "Ik slaap dan niet slecht, hoor", lacht Ter Stegen op de persconferentie, opgetekend door Voetbal International. "Het belangrijkste is dat we winnen. Dat is het eerste en belangrijkste doel."

Het doel schoon houden maakt het behalen van een overwinning vanzelfsprekend wel gemakkelijker. "Natuurlijk willen we ook clean sheets behalen, want dan je heb maar één goal nodig voor een zege. Dat helpt", beseft de doelman. 

Ajax probeert zich elke week weer te verbeteren om goede resultaten te halen. "Onze focus ligt op het maken van zo min mogelijk fouten. Ons doel is altijd hetzelfde: winnen. Geen clean sheet geeft me geen slapeloze nachten", besluit Ter Stegen.

Ajax neemt het vanavond om 21.00 uur in de Conference League op tegen Atalanta Bergamo. 

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