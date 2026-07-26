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'Ter Stegen niet mee op Barça-trainingskamp; Ajax-transfer nadert'

Joram
Marc-André ter Stegen
Marc-André ter Stegen Foto: © BSR Agency

De transfer van Marc-André ter Stegen naar Ajax lijkt steeds dichterbij te komen. Volgens Mundo Deportivo zijn de gesprekken over een huurperiode van de Duitse doelman nog altijd gaande en is er geen sprake van dat de onderhandelingen zijn stopgezet.

"In tegenstelling tot sommige berichten zijn de onderhandelingen over een huurtransfer van Marc ter Stegen naar Ajax voor één seizoen niet afgebroken en gaan ze, zij het langzaam, door", schrijft het Spaanse medium. Eerder meldde Marca nog dat de deal was vastgelopen, maar volgens Mundo Deportivo klopt dat niet.

Ajax wacht naar verluidt nog op de afronding van de laatste details en hoopt Ter Stegen snel te kunnen verwelkomen. FC Barcelona vertrekt komende week op trainingskamp naar Engeland. Hoewel Ter Stegen onlangs nog minuten maakte in een oefenwedstrijd, is de verwachting dat de keeper niet meegaat met de selectie. Bij een definitieve huurovereenkomst zou Barcelona naar verluidt negentig procent van zijn salaris blijven betalen.

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