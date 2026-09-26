Ter Stegen reageert op afgekeurd doelpunt: "Bedankt, Brobbey"
Het Nations League-duel tussen Nederland en Duitsland eindigde in 1-1. Marc Ter Stegen mocht onder de lat plaatsnemen bij de Duitsers. Hij blikt terug op een bijzondere wedstrijd.
De doelman van Ajax vond het extra speciaal om in de Johan Cruyff Arena te spelen tegen Nederland. "Ik heb ervan genoten vandaag om hier te mogen spelen. Het was heel speciaal om hier te zijn. Ik ben trots om na een moeilijke tijd weer terug te zijn. Daar ben ik dankbaar voor", begint hij in gesprek met Ziggo Sport.
Ter Stegen kende veel blessureleed afgelopen tijd. "Er zijn natuurlijk momenten waarin je aan je eigen lichaam gaat twijfelen. Ik heb nu mijn zelfvertrouwen weer terug. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid om weer terug te zijn, zowel bij Duitsland als bij Ajax", klinkt de Duitser.
Bovendien heeft hij het naar zijn zin in Amsterdam. "Amsterdam is heel erg leuk. Als het mooi weer is, is iedereen buiten. Het is een prachtige stad."
Het eerste doelpunt van Nederland werd afgekeurd vanwege buitenspel van Brian Brobbey. "Het was een lastige situatie", erkent de doelman. "Brobbey probeerde mij te blokken, dus dan zou je het als buitenspel kunnen zien. Hij is erg sterk. Maar vandaag hadden we een beetje geluk. Dankjewel, Brobbey", grapt hij.
Ter Stegen reageert op afgekeurd doelpunt: "Bedankt, Brobbey"
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