Meldingen
2026-09-15
Yves Bissouma
BREAKING | 'Bissouma bereikt akkoord met Ajax: details bekend'
2026-09-14
Jordi Cruijff
BREAKING | Jordi Cruijff wil weer stunten bij Ajax: "Transfervrij"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Ter Stegen reageert op afgekeurd doelpunt: "Bedankt, Brobbey"

Sara
bron: Ziggo Sport
Marc Ter Stegen
Marc Ter Stegen Foto: © Pro Shots

Het Nations League-duel tussen Nederland en Duitsland eindigde in 1-1. Marc Ter Stegen mocht onder de lat plaatsnemen bij de Duitsers. Hij blikt terug op een bijzondere wedstrijd.

De doelman van Ajax vond het extra speciaal om in de Johan Cruyff Arena te spelen tegen Nederland. "Ik heb ervan genoten vandaag om hier te mogen spelen. Het was heel speciaal om hier te zijn. Ik ben trots om na een moeilijke tijd weer terug te zijn. Daar ben ik dankbaar voor", begint hij in gesprek met Ziggo Sport

Ter Stegen kende veel blessureleed afgelopen tijd. "Er zijn natuurlijk momenten waarin je aan je eigen lichaam gaat twijfelen. Ik heb nu mijn zelfvertrouwen weer terug. Ik ben dankbaar voor de mogelijkheid om weer terug te zijn, zowel bij Duitsland als bij Ajax", klinkt de Duitser. 

Bovendien heeft hij het naar zijn zin in Amsterdam. "Amsterdam is heel erg leuk. Als het mooi weer is, is iedereen buiten. Het is een prachtige stad."

Het eerste doelpunt van Nederland werd afgekeurd vanwege buitenspel van Brian Brobbey. "Het was een lastige situatie", erkent de doelman. "Brobbey probeerde mij te blokken, dus dan zou je het als buitenspel kunnen zien. Hij is erg sterk. Maar vandaag hadden we een beetje geluk. Dankjewel, Brobbey", grapt hij. 

Gerelateerd:
Kees Smit juicht

Smit vindt Ajax geen stap omhoog: "AZ doet niet onder voor Ajax"

0
Rafael van der Vaart

Van der Vaart treurt: "Onze allerbeste speler ontbreekt bij Oranje"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Marc-André ter Stegen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Marciano Vink

Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi: "Die zijn misschien wel te goed voor de Eredivisie"

0
Matthijs de Ligt en AnneKee Molenaar

AnneKee Molenaar open over breuk met Matthijs de Ligt: "Een hel"

0
Johan Derksen

Johan Derksen stellig: "Van Bommel had niet eens geel mogen hebben"

0
Wim Kieft in het Philips Stadion

Wim Kieft reageert: "Die heeft nog nooit een vlieg doodgeslagen"

0
Tolu kijkt teleurgesteld toe tijdens Ajax - PSV

Tolu maakt indruk bij Ajax: "Snapte niet dat hij gewisseld werd"

0
Marc Ter Stegen met een tasje bij de spelersbus van Ajax

"Ter Stegen moet gedacht hebben dat hij in Madurodam was gekomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Ter Stegen reageert op afgekeurd doelpunt: "Bedankt, Brobbey"

Smit vindt Ajax geen stap omhoog: "AZ doet niet onder voor Ajax"

Van der Vaart treurt: "Onze allerbeste speler ontbreekt bij Oranje"

Ajax-parel Ouazane maakt debuut voor Marokko en helpt bij goal

Ex-Feyenoorder legt Ajax-stap uit: "Hier gewoon beter op mijn plek"

Spaan schreeuwt om voormalig Ajax-duo: "Het wachten is op..."

Steur blikt terug op vertrek bij Ajax: "Geen unfinished business"

Driessen geeft tekst en uitleg: "Jammer dat hij voor Ajax is"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws