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Ter Stegen treft goede vriend bij Oranje: "Belangrijk persoon"

Gijs Kila
bron: Persconferentie
Marc ter Stegen bij Ajax
Marc ter Stegen bij Ajax Foto: © Pro Shots

Marc ter Stegen staat donderdagavond voor een bijzondere interland. De doelman van Ajax keert na ruim een jaar terug onder de lat bij Duitsland en doet dat uitgerekend in de Johan Cruijff ArenA tegen het Nederlands elftal van zijn goede vriend Xavi Hernández.

"Het is heel bijzonder. Xavi is een belangrijk persoon in mijn leven omdat we heel goede vrienden zijn", vertelt Ter Stegen. De Duitse doelman wordt dit seizoen door Ajax gehuurd van FC Barcelona en speelt daardoor in zijn eigen stadion tegen Oranje.

Ter Stegen en Xavi kennen elkaar goed uit hun gezamenlijke periode bij Barcelona. Eerst stonden de twee als ploeggenoten op het veld, waarna Xavi later trainer werd van de Duitse keeper bij de Catalaanse grootmacht. "Uiteraard moet je onderscheid maken tussen het een en het ander, maar ik denk dat ik hem op persoonlijk vlak altijd heel veel warmte en dankbaarheid heb getoond voor wat hij heeft gedaan voor de Barça, voor ons en voor mij."

Donderdag staan de twee echter tegenover elkaar. Voor Xavi wordt het de eerste wedstrijd als bondscoach van het Nederlands elftal, terwijl Ter Stegen voor het eerst in ruim een jaar weer een interland voor Duitsland speelt. "Morgen begint er een nieuw hoofdstuk in zijn leven", zegt Ter Stegen op de persconferentie van Duitsland. "Een nieuwe uitdaging waarbij ik hem uiteraard het allerbeste wens voor wat hem te wachten staat. Ik ben blij voor hem. Toch gaan we hem morgen het leven zo moeilijk mogelijk maken met als doel de overwinning."

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