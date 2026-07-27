'Ter Stegen twijfelgeval voor trainingskamp Barcelona, Ajax wacht'
De toekomst van Marc-André ter Stegen blijft voorlopig onduidelijk. De doelman meldde zich maandagochtend op het trainingscomplex van FC Barcelona, maar het is nog maar de vraag of hij later op de dag met de selectie afreist naar het trainingskamp in Engeland.
Volgens het Spaanse medium Jijantes is de Duitse keeper tot het laatste moment een vraagteken voor de trip naar het Verenigd Koninkrijk. "De doelman, wiens verhuur aan Ajax momenteel stilstaat, is tot op het laatste moment een twijfelgeval of hij meegaat op het trainingskamp ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Barcelona vertrekt over enkele uren naar het Verenigd Koninkrijk."
Ter Stegen arriveerde maandagochtend samen met zijn vrouw bij het trainingscomplex van Barcelona. Op beelden is te zien hoe het stel met de auto aankomt. Barça-volger Gerard Romero, die doorgaans goed is ingevoerd rond de club, verwacht echter dat zij niet lang zullen blijven. Als reactie op de beelden schreef hij dat het tweetal "snel weer zal vertrekken met de auto."
Waar Ter Stegen vervolgens naartoe reist, is vooralsnog niet duidelijk. Ajax hoopt de 34-jarige doelman nog altijd binnen te halen en trainer Míchel liet na de oefenzege op Burnley (2-1) weten zijn voormalige pupil graag snel in Amsterdam te verwelkomen. Op basis van eerdere berichtgeving werd verwacht dat daar deze maandag meer duidelijkheid over zou komen.
Toch blijft de situatie onzeker. Naast de interesse van Ajax zouden ook clubs uit Engeland de ervaren Duitse doelman nog altijd op de radar hebben.
'Ter Stegen twijfelgeval voor trainingskamp Barcelona, Ajax wacht'
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