Ter Stegen won Ajax-info bij Barca-ster: "Hij was enthousiast"

Marc-André ter Stegen speelde jarenlang samen met Frenkie de Jong bij FC Barcelona. Dit seizoen staat de keeper bij Ajax onder de lat, een transfer waarover hij met Frenkie sprak.

"Ook hij was enthousiast over Ajax. Hij volgt de club nog altijd op de voet en baalde de afgelopen jaren omdat hij Ajax zo graag zag winnen", zegt Ter Stegen tegenover De Telegraaf. "Nu heb ik zelf de kans om daar een bijdrage aan te leveren."

"Toen hij bij Barcelona kwam, heb ik hem in het begin een beetje geholpen", zegt hij over zijn band met De Jong. "Hij is een geweldige speler en was een van de aanvoerders. We zaten samen in de aanvoerdersgroep. Hij heeft een geweldige persoonlijkheid en is heel eerlijk."

"Daardoor konden we samen goede beslissingen nemen. Ook persoonlijk klikte het goed. We spraken vanaf het begin Engels en hij paste zich snel aan in Barcelona. Zo bouw je vanzelf een hechte band op", vervolgt de keeper.