Terminaal zieke Ajacied Peter miste duel: "Conditie verslechterd"

Rik Engelbertink
bron: Stichting Wensenambulance
Johan Cruijff ArenA
Johan Cruijff ArenA Foto: © Pro Shots

Dinsdagmiddag heeft Ajax tegen FC Groningen gespeeld in een lege Johan Cruijff ArenA. De terminaal zieke Peter zou daarbij aanwezig zijn. Stichting Wensenambulance Noord-Holland laat weten dat hij het duel niet heeft kunnen bijwonen.

De stichting brengt een statement naar buiten via Facebook: "Toen de vrijwilligers vanmiddag bij het hospice arriveerden om alsnog zijn laatste wens te vervullen, bleek helaas dat zijn conditie dusdanig is verslechterd dat zijn laatste wens nooit meer in vervulling zal gaan."

Afgelopen zondag was hij ook in het stadion. Vanwege herhaaldelijk vuurwerk gooien heeft hij toen zijn laatste Ajax-wedstrijd niet kunnen zien. Ondanks dat er vandaag geen publiek aanwezig mocht zijn, kreeg Peter een uitzondering. Er gebruik van maken lukte helaas niet meer. 

