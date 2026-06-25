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'Terugkeer naar Nederland doet marktwaarde Ajacied Paes goed'

Max
bron: Transfermarkt
Maarten Paes (Ajax) wordt gefeliciteerd na de penaltyserie tegen FC Utrecht
Maarten Paes (Ajax) wordt gefeliciteerd na de penaltyserie tegen FC Utrecht Foto: © Pro Shots

De marktwaarde van Maarten Paes is de afgelopen maanden gestegen. De doelman maakte in de winterstop de overstap naar Ajax. 

Paes speelde de afgelopen jaren in de Verenigde Staten bij Dallas. Volgens Transfermarkt was de marktwaarde van de doelman op het moment van zijn transfer naar Ajax zo'n anderhalf miljoen. 

In Amsterdam ging het Paes niet gelijk goed af. De voormalig FC Utrechter kreeg veel kritiek op zijn voetballende vermogen, maar wist zich richting het einde van het seizoen toch te revancheren. Inmiddels is de marktwaarde van de Indonesisch international twee miljoen euro. De goalie was nog nooit meer zoveel waard volgens de database. 

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