'Terugkeer Ten Hag naar Ajax blijkt toch verder weg dan gedacht'

Ajax-directeur Alex Kroes heeft begin deze week uitgebreid gesproken met Erik ten Hag. Toch lijkt een terugkeer van de 55-jarige trainer naar Amsterdam, mocht John Heitinga vertrekken, op dit moment ver weg. Dat melden bronnen aan ESPN .

Kroes is een bekende van Ten Hag en was jarenlang als zaakwaarnemer van SEG nauw betrokken bij de begeleiding van de voormalig trainer van onder meer Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen. Nog altijd onderhoudt Kroes korte lijnen met Ten Hag. Zo blijkt uit een door het Algemeen Dagblad gemelde afspraak tussen de twee. Ook tijdens Kroes’ periodes bij Go Ahead Eagles en AZ dronk hij regelmatig koffie met Ten Hag.

Afgelopen maandag spraken Kroes en Ten Hag opnieuw uitgebreid, waarbij vooral de interesse van Wolverhampton Wanderers ter sprake kwam. De hekkensluiter van de Premier League heeft na het ontslag van trainer Vitor Pereira bij Ten Hag geïnformeerd, maar een overstap naar Wolves lijkt hoogstwaarschijnlijk niet te gebeuren. Ten Hag is uiterst zorgvuldig sinds zijn plotselinge vertrek bij Bayer Leverkusen, en dat is ook de reden dat een terugkeer naar Ajax momenteel niet dichtbij lijkt.

Tussen 2018 en 2022 kende Ten Hag grote successen in de Johan Cruijff ArenA. Hij verliet de club na drie landstitels, een plek in de halve finale van de Champions League, twee KNVB Bekers en een Johan Cruijff Schaal. Het huidige Ajax lijkt echter weinig op de club die hij destijds achterliet.

Na zijn ontslag bij Manchester United koos Ten Hag er bewust voor om niet tussentijds bij een nieuwe club aan te haken. Na zijn vertrek bij Bayer Leverkusen is dat nu bespreekbaar, maar dan moet het geheel kloppen bij zijn volgende werkgever. Ten opzichte van zijn vorige periode bij Ajax staat er sportief gezien een minder sterke selectie, zijn de financiële mogelijkheden flink geslonken en heerst er bestuurlijke onrust in Amsterdam. Het zijn factoren die een terugkeer van Ten Hag naar Ajax logischerwijs bemoeilijken.