'Terugkeer van Daley Blind wordt als klein ingeschat door Ajax'
Daley Blind in La Liga Foto: © Pro Shots
Ajax is ondanks het vertrek van Jorrel Hato en de verhuur van Dies Janse niet actief op zoek naar een nieuwe linksbenige verdediger. "De scouting draait voor die posities geen overuren", stelt Johan Inan in het Algemeen Dagblad.
De club ziet de huidige bezetting, met onder anderen Ko Itakura, Lucas Rosa en Jorthy Mokio als voldoende flexibel om eventuele gaten op te vangen.
Toch is een extra verdediger niet uitgesloten. De naam van Daley Blind blijft rondzingen in Amsterdam. Een terugkeer wordt door de clubleiding weliswaar als "klein" ingeschat, maar, net als bij Dusan Tadic destijds, niet volledig uitgesloten. Ook jongeling Gerald Alders mag zelf bepalen of hij bij Jong Ajax blijft of opnieuw verhuurd wordt.
