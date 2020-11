Geschreven door Jordi Smit 15 nov 2020 om 21:11

© Proshots

Christian Eriksen verliet Ajax in het najaar van 2013 voor een ambitieus avontuur in Engeland. Ruim zeven jaar later maakt de Deense voetballer persoonlijk een moeilijke tijd door bij Internazionale en denkt hij naar verluidt volop aan een vertrek. Zijn naam wordt logischerwijs in verband gebracht met zijn oude club Ajax, maar zitten beide partijen op elkaar te wachten?

Toen de aanvallende middenvelder naar Tottenham Hotspur transfereerde, was Frank de Boer de hoofdtrainer van Ajax, speelden Riechedly Bazoer en Jaïro Riedewald in het Amsterdamse basisteam en pakte Ajax als regerend landskampioen direct de Johan Cruijff Schaal. Eriksen maakte samen met Siem de Jong en Lasse Schöne deel uit van een creatief middenveld, dat Ajax de laatste drie seizoenen kampioen van Nederland zag worden. Door de vele jaren in Ajax 1 was Eriksen op dat moment echter eveneens duidelijk de Eredivisie en tegelijkertijd zijn teamgenoten ontstegen. Zo scoorde Eriksen in vier competitiewedstrijden voor Ajax, waarin hij geen minuut miste, twee doelpunten en leverde hij bovendien nog drie assists af op zijn teamgenoten. Een buitenlandse transfer kon dan ook niet uitblijven.

Buitenland

De overstap naar de Premier League was ook voor Eriksen een sprong in het diepe, waardoor hij in zijn eerste seizoen nog niet alle wedstrijden in het basiselftal stond. De jaren erna groeide Eriksen echter uit tot een van de grote creatieve breinen in het Engelse team. Voor Eriksen was het alleen teleurstellend dat zijn persoonlijke prestaties geen effecten hadden op het winnen van prijzen. In de zesenhalf jaar dat hij in Engelse dienst speelde, veroverde Eriksen met zijn ploeggenoten geen enkele trofee. Daarom ging het gerucht al langer dat hij Tottenham Hotspur dolgraag wilde inruilen voor een club waar die kansen groter waren. Zo gaf hij in de zomer van 2019 in een interview met Ekstra Bladet aan: “Ik heb het diepste respect voor alles wat er gebeurt bij Tottenham en ik wil niks negatiefs zeggen. Maar ik heb ook gezegd dat ik graag iets nieuws wil proberen.”

Eriksen beschikte nog over een contract dat tot de zomer van 2020 liep. Daarom was voor Tottenham Hotspur alles eraan gelegen om Eriksen deze winter te verkopen. De Deen koos uiteindelijk opvallend voor een overstap naar Italië, waar Internazionale hem voor 20 miljoen euro inlijfde. Goed gaat het daar echter niet, want hoofdtrainer Antonio Conte blijkt niet zo’n fan van Eriksen te zien. Hoewel hij in vrijwel elk duel de mogelijkheid krijgt om minuten te maken, moet hij het vaak doen met nodeloze invalbeurten. Zo speelde hij in zeven competitiewedstrijden in Italiaanse dienst slechts 212 minuten: drie duels als basisspeler en twee wedstrijden als wisselspeler. Naar verwachtingen is het voor beide partijen deze winter dan ook beter om Eriksen te laten gaan, maar waar kan hij het beste heen gaan?

Interesse

De creatieveling maakte het afgelopen jaar een zeer lastige periode door, maar dat betekent allerminst dat topclubs geen interesse meer in Eriksen hebben. Volgens het medium Le 10 Sport houden Paris Saint-Germain en Real Madrid de situatie van Eriksen nauwgezet in de gaten. Mocht de club of speler naar buiten brengen dat ze van elkaar willen scheiden, dan zullen beide clubs zich naar verwachting melden. Eriksen zal zich echter na de achteraf verkeerde stap naar Internazionale realiseren dat hij zich niet opnieuw een slippertje kan permitteren. Met zijn 28-jarige leeftijd kan Eriksen nog altijd voldoende uit zijn carrière halen. Als hij wederom naar een team gaat waar hij het risico loopt om op de bank te komen, kan volgend jaar zomer zelfs het Europees voetbal met Denemarken in gevaar komen.

Niet alleen een keuze voor een van de vier topcompetities is een optie, want ook Ajax lijkt Eriksen met open armen te ontvangen. Met de blessure van Mohammed Kudus en de nog jonge Jurgen Ekkelenkamp heeft de club op de positie van aanvallende middenvelder nog wel wat te wensen over. Indien de Amsterdammers deze winter weten te overwinteren in Europa, wat met de huidige stand een reële kans is, heeft de club op deze positie een speler nodig die het verschil kan maken. Door Eriksen voor een half seizoen te huren, kan Ajax het probleem voor dit seizoen oplossen. Bovendien beschikt Ajax mét Eriksen over een makkelijk scorende middenvelder die de creatieve voorhoede eenvoudig kan wegsteken met steekpasses. Eriksen is daarnaast als geen ander in staat om afgetekende vrije trappen of hoekschoppen te nemen, een kwaliteit die met het vertrek van Hakim Ziyech bij Ajax verdween.

Met de huidige financiële huishouding is Ajax overigens eveneens in staat om Eriksen voor een kleine 20 miljoen euro van Internazionale over te nemen, maar willen de Amsterdammers dat wel? Ajax ziet in Kudus en Ekkelenkamp twee talentvolle spelers die het in de toekomst in Amsterdam kunnen maken. Door Eriksen voor meerdere seizoenen vast te leggen krijgen deze spelers, zeker na de coronacrisis, een stuk minder speelkansen. Vooral voor Kudus, die Ajax deze zomer zo’n 8 miljoen euro kostte, zou dat kapitaalsvernietiging zijn. Een huurconstructie, vergelijkbaar met die van Ryan Babel afgelopen winter, ligt dan ook meer voor de hand. Mocht een huurtransfer lukken, dan zijn de Amsterdammers spekkoper. Want zeg nou eerlijk: een middenlinie met Klaassen-Gravenberch-Eriksen is er een om van te smullen.