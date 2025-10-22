Het laatste Ajax Nieuws
Tete heeft geen vertrouwen in Ajax: "Ik houd mijn hart vast hoor"
Kenny Tete Foto: © Pro Shots
Kenny Tete kijkt met gemengde gevoelens uit naar de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Chelsea dat woensdagavond op de rol staat.
In gesprek met de NOS laat de verdediger van Fulham weten dat hij zich zorgen maakt over de vorm van zijn oude club. "Ik houd mijn hart vast hoor. Het gaat de laatste tijd niet echt lekker. Ik hoop dat ze een goed resultaat kunnen boeken."
De oud-Ajacied volgt zijn voormalige ploeg nog altijd op de voet. "Al mijn vrienden zitten in het stadion, dus ik krijg wel van alles mee," vertelt Tete. "Een hoop gezeik. Je weet hoe die Amsterdammers zijn. Als het niet goed gaat, hoor je het meteen. Als het goed gaat, zijn we de beste club van de wereld."
