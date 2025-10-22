Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Tete heeft geen vertrouwen in Ajax: "Ik houd mijn hart vast hoor"

Arthur
bron: NOS
Kenny Tete
Kenny Tete Foto: © Pro Shots

Kenny Tete kijkt met gemengde gevoelens uit naar de Champions League-wedstrijd van Ajax tegen Chelsea dat woensdagavond op de rol staat.

In gesprek met de NOS laat de verdediger van Fulham weten dat hij zich zorgen maakt over de vorm van zijn oude club. "Ik houd mijn hart vast hoor. Het gaat de laatste tijd niet echt lekker. Ik hoop dat ze een goed resultaat kunnen boeken."

De oud-Ajacied volgt zijn voormalige ploeg nog altijd op de voet. "Al mijn vrienden zitten in het stadion, dus ik krijg wel van alles mee," vertelt Tete. "Een hoop gezeik. Je weet hoe die Amsterdammers zijn. Als het niet goed gaat, hoor je het meteen. Als het goed gaat, zijn we de beste club van de wereld."

Gerelateerd:
John Heitinga op Stamford Bridge

Ajax-fans in Engeland woest op Heitinga na wissel: "Johnny rot op"

0
Remko Pasveer met de aanvoerdersband

Remko Pasveer weet reden van spelen niet: "Heb het doorgekregen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenny Tete
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd