Verweij: "Wáárom gaat ESPN nu ook journalistje proberen te spelen?"
Tete lyrisch over Ajax-mislukkeling: "Hij ontwikkelt zich bizar"

Arthur
bron: VoetbalPrimeur
Kenny Tete
Kenny Tete Foto: © Pro Shots

Kenny Tete speelt inmiddels zes seizoenen bij Fulham en verlengde onlangs zijn contract op Craven Cottage tot medio 2028. De vleugelverdediger voelt zich helemaal thuis in West-Londen, al blijft zijn oude club Ajax hem nauw aan het hart liggen. VoetbalPrimeur sprak Tete op het trainingscomplex van Fulham.

In het interview gaat Tete in op zijn ervaringen in de Premier League, de bijzondere sfeer bij Fulham, zijn tweede huis Londen en natuurlijk zijn voormalige werkgever Ajax, met wie hij warme banden onderhoudt. Op de vraag of hij zichzelf ooit nog in Amsterdam ziet spelen, antwoordt hij met een knipoog: "Ik denk dat we een goede match zijn."

Over zijn oud-Ajacied Calvin Bassey vertelt Tete: "Hij is een tank. Een vechter, grote gozer. Daar kom je niet voorbij en hij is goed aan de bal. Toen hij hier kwam ging het bij Ajax niet lekker en misschien paste het niet. Maar hier past hij perfect. Iedereen houdt van hem, hij is grappig en ligt goed in de groep. Hij ontwikkelt zich bizar en ik denk niet dat Fulham zijn eindstation is. Hij is vorig jaar ook speler van het seizoen geworden, echt een Premier League-speler. Misschien was het bij Ajax ook niet makkelijk voor hem. Het was een nieuwe omgeving voor hem. Hij had toen ook de transitie gemaakt naar centrale verdediger, dus misschien had hij ook wat meer tijd nodig. Maar die tijd was er niet."

