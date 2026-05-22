The Athletic schetst 'droomscenario': 'Guardiola moet Ajax redden'

Ajax wordt verrassend genoemd als mogelijke nieuwe bestemming van Pep Guardiola. De Spaanse toptrainer maakte vrijdag bekend dat hij na tien jaar afscheid neemt van Manchester City en bij het Engelse medium The Athletic ziet men een opmerkelijk scenario wel zitten: Guardiola die Ajax terugbrengt naar de Europese top.

Na het nieuws over zijn vertrek gingen meerdere journalisten van The Athletic alvast speculeren over de toekomst van Guardiola. Eén van de voorgestelde opties was een avontuur in Amsterdam. Volgens het medium zou die stap perfect aansluiten bij de voetbalfilosofie van Johan Cruijff, waar Guardiola al jarenlang als bewonderaar en aanhanger van bekendstaat.

"Een optie die zijn relatie met Johan Cruyff en de principes van het Total Football weer compleet zou maken", schrijft The Athletic. "Wat zou er gebeuren als Pep Guardiola zou proberen Ajax terug te brengen naar de top van het Europese voetbal?"