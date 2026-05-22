The Athletic schetst 'droomscenario': 'Guardiola moet Ajax redden'

Pep Guardiola Foto: © BSR Agency

Ajax wordt verrassend genoemd als mogelijke nieuwe bestemming van Pep Guardiola. De Spaanse toptrainer maakte vrijdag bekend dat hij na tien jaar afscheid neemt van Manchester City en bij het Engelse medium The Athletic ziet men een opmerkelijk scenario wel zitten: Guardiola die Ajax terugbrengt naar de Europese top.

Na het nieuws over zijn vertrek gingen meerdere journalisten van The Athletic alvast speculeren over de toekomst van Guardiola. Eén van de voorgestelde opties was een avontuur in Amsterdam. Volgens het medium zou die stap perfect aansluiten bij de voetbalfilosofie van Johan Cruijff, waar Guardiola al jarenlang als bewonderaar en aanhanger van bekendstaat.

"Een optie die zijn relatie met Johan Cruyff en de principes van het Total Football weer compleet zou maken", schrijft The Athletic. "Wat zou er gebeuren als Pep Guardiola zou proberen Ajax terug te brengen naar de top van het Europese voetbal?"

Volgens het Britse medium verkeert Ajax momenteel in een lastige fase. "Ze worden geplaagd door institutionele problemen, verspilling van geld en meningsverschillen over speelstijl en de jeugdopleiding. Ze zijn niet langer de sterkste of slimste club van Nederland en hebben een complete herstart van het systeem nodig", klinkt het kritisch.

Toch ziet The Athletic juist daarin een enorme uitdaging voor Guardiola. "Ajax een nieuw leven inblazen, zodat ze weer regelmatig kunnen meedoen in de knock-outfase van de Champions League. Probeer trofeeën te winnen met Ajax-jeugdspelers die ooit het Nederlands elftal naar hun allereerste wereldtitel zouden kunnen leiden." Tegelijkertijd beseft het medium dat de kans klein is. "Het is meer een 'Football Manager-droom' dan een realistische motivatie."

