'The Champ' wil oud-Ajacied assisteren: "Ben betere veldtrainer"
Pieter de Jongh, beter bekend als The Champ, denkt dat hij een succesvol trainersduo zou kunnen vormen met oud-trainer van Ajax Ronald Koeman. De 55-jarige trainer uit Asperen liep in het verleden al eens stage onder de huidige bondscoach van het Nederlands elftal bij AZ en kwam toen tot een opvallende conclusie.
De Jongh, die enkele jaren geleden viral ging door een interview in Afrika waarin hij veel Nederlandse woorden door zijn Engels mixte, bouwde sindsdien een cultstatus op. De trainer was lange tijd actief op het Afrikaanse continent en liet recent nog weten dat hij een goed duo zou vormen met Henk ten Cate. In De Perstribune op Radio 1 gaat hij zelfs nog een stap verder.
De Jongh blikt eerst terug op zijn stageperiode bij Koeman. "Ik heb in 2009 een halfjaar bij Ronald stagegelopen, bij AZ. Ik heb toen veel van hem geleerd. Ik heb heel veel respect voor Ronald", benadrukt The Champ. "Hij was een uitstekende speler, een wereldspeler. En als coach doet hij het ook goed. Ronald is heel diplomatiek en heel goed in de media. Hij weet precies wat hij moet zeggen en wat hij niet kan zeggen."
Toch ziet De Jongh ruimte voor een samenwerking waarin hij zelf een belangrijke rol kan spelen. "Maar ik denk het echt: de combinatie Koeman en Champ, of Pieter de Jongh, zou een uitstekende zijn. Ik denk, en vind ook, dat ik als veldtrainer gewoon meer kwaliteit heb dan hij", stelt hij zelfverzekerd. "Maar Ronald heeft veel meer kwaliteiten om media te bespelen."
"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson"
'The Champ' wil oud-Ajacied assisteren: "Ben betere veldtrainer"
"Gloukh heeft wellicht geluk dat Godts een toptransfer afdwingt"
Cruijff krijgt kritiek: "Na Overmars is Ajax helemaal ingestort"
Sutalo onder vuur: "Schandalig dat zo'n speler bij Ajax loopt"
Inan vreest voor Ajax: "Die hebben heel veel geld uitgegeven"
Ajax-talenten aangepakt: "Ik heb ze niet gezien tegen FC Twente"
VIDEO | Berghuis tegen Van der Eijk: "Kinderachtig wat je doet"
Marcel Brands op zijn hoede: "Dat werd ooit ook over Ajax gezegd"
Suarez denkt aan spectaculaire terugkeer: "Als ze me nodig hebben"
Oud-Ajacied na miljoenentransfer: "Misschien ben ik te duur"
Spanning in subtop Eredivisie: "Heeft mede te maken met Ajax"
'RvC van Ajax praat niet meer met media': "Is echt niet aan ons!"
Alderweireld (37) wil snel terugkeren: "Als ze me nodig hebben..."
Van Kempen noemt twee zwakste schakels bij Ajax: "Echt slecht"
'Voormalig doelwit van Ajax nu in beeld bij Spaanse subtopper'
'PSV neemt Ajax niet serieus en vertrekt vlak voor duel naar Ibiza'
'Jordi Cruijff wil vleugelaanvaller gratis gaan ophalen bij PSG'
Ziyech in opspraak en ontvangt ernstig dreigement vanuit Israël
Evgeniy Levchenko over paspoortgate: "Mensen sloten hun ogen!"
Farioli op weg naar Ajax-scenario? "Het is een teleurstelling"
Johan Derksen snapt Ajax niet: "Hoe kunnen ze die nou kopen?"
Van Rooij poseert met jonge Ajax-supporter: "Een prachtig gebaar"
Robert Maaskant tipt talent van Ajax: "PSV is daar naar op zoek"
Strijd om plek 2 en 3: resterende programma's Ajax & concurrenten
"Ik denk dat Ajax zo slecht was omdat FC Twente zo goed was"
FC Twente-watcher genoot: "Al die verwende kopjes uit Amsterdam"
Heracles-directeur hoopvol: "Dat moet dan de ommekeer worden"
Ajax-doelman wacht operatie: "Dit seizoen niet meer in actie"
John van den Brom: "Heus nagedacht om trainer van Ajax te worden"