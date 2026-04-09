'The Champ' wil oud-Ajacied assisteren: "Ben betere veldtrainer"

Pieter de Jongh, beter bekend als The Champ, denkt dat hij een succesvol trainersduo zou kunnen vormen met oud-trainer van Ajax Ronald Koeman. De 55-jarige trainer uit Asperen liep in het verleden al eens stage onder de huidige bondscoach van het Nederlands elftal bij AZ en kwam toen tot een opvallende conclusie.

De Jongh, die enkele jaren geleden viral ging door een interview in Afrika waarin hij veel Nederlandse woorden door zijn Engels mixte, bouwde sindsdien een cultstatus op. De trainer was lange tijd actief op het Afrikaanse continent en liet recent nog weten dat hij een goed duo zou vormen met Henk ten Cate. In De Perstribune op Radio 1 gaat hij zelfs nog een stap verder.

De Jongh blikt eerst terug op zijn stageperiode bij Koeman. "Ik heb in 2009 een halfjaar bij Ronald stagegelopen, bij AZ. Ik heb toen veel van hem geleerd. Ik heb heel veel respect voor Ronald", benadrukt The Champ. "Hij was een uitstekende speler, een wereldspeler. En als coach doet hij het ook goed. Ronald is heel diplomatiek en heel goed in de media. Hij weet precies wat hij moet zeggen en wat hij niet kan zeggen."

Toch ziet De Jongh ruimte voor een samenwerking waarin hij zelf een belangrijke rol kan spelen. "Maar ik denk het echt: de combinatie Koeman en Champ, of Pieter de Jongh, zou een uitstekende zijn. Ik denk, en vind ook, dat ik als veldtrainer gewoon meer kwaliteit heb dan hij", stelt hij zelfverzekerd. "Maar Ronald heeft veel meer kwaliteiten om media te bespelen."