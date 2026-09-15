Theo de Jong enthousiast over Ajacied: "Hij past zich prima aan"

Thilo Kehrer maakte zaterdagavond een prima indruk als basisspeler van Ajax. De Duitse verdediger scoorde de tweede treffer van Ajax en oud-voetballer Theo de Jong denkt dat Kehrer een versterking is voor de Amsterdammers.

"Na zijn invalbeurt tegen PSV stond Thilo Kehrer voor de eerste keer in de basis bij Ajax", begint de beoordeling van De Jong in De Telegraaf. De voormalig Oranje-international stelt Kehrer op in zijn Elftal van de Week. "Met een doelpunt en een assist hij een groot aandeel in de zege bij Fortuna Sittard."

"Kehrer past zich prima aan en ik denk dat het een goede zet van Ajax is geweest de ervaren Duitser te huren van Monaco. In Nederland denken we vaak aanvallend, maar de echte aanval begint bij de verdediging. Als je verdedigend een goede basis hebt, wordt het makkelijker voor de middenvelders en aanvallers", aldus De Jong.