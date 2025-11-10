AD Voetbalpodcast
Ajax op zoek naar nieuwe trainer: "Dan is Ten Hag de enige optie"
Theo Janssen adviseert Ajax: "Dat zou de ideale oplossing zijn"

Tom
bron: NOS Studio Sport
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

In Studio Sport Eredivisie wordt de toekomst rondom de trainerspositie bij Ajax besproken. Theo Janssen heeft een in zijn ogen geschikte kandidaat. 

"We hebben contact gezocht met Ajax. Ze gaan eerst een trainer aanstellen, en dan pas een technisch directeur", vertelt presentator Sjoerd van Ramshorst. "De nieuwe trainer moet vervolgens goedkeuring krijgen van de Raad van Commissarissen van Ajax. Danny Blind zal zijn oordeel vellen, en waarschijnlijk ook Louis van Gaal. Want die is nog adviseur van de RvC."

Vervolgens haakt Janssen in. "Als je kijkt naar de vorige trainers, dan zijn dat veel oud-Ajacieden geweest. Farioli en Steijn niet, maar Farioli heeft het gewoon heel goed gedaan. Toch zou Ajax het een keer over een andere boeg moeten gooien. Ik denk aan een type als Alex Pastoor. Een docentachtige trainer die het goed kan uitleggen, en een duidelijke visie heeft om het seizoen af te maken."

Janssen denkt dat Pastoor een avontuur bij Ajax wel ziet zitten. "Dat heeft hij volgens mij weleens aangegeven. Ik zou dat de ideale oplossing vinden bij Ajax."

