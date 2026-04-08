Theo Janssen adviseert Ajax-speler te vertrekken: "Een no-brainer"
Theo Janssen vindt dat FC Twente vol voor de komst van Ajax-spits Wout Weghorst moet gaan. De oud-speler van de Enschedese club verwacht dat de lange spits in Enschede gegarandeerd twintig tot vijfentwintig doelpunten per seizoen kan maken.
"Als je kijkt naar FC Twente... En je kijkt gewoon even goed naar het elftal", begint Janssen bij Rondo. "Dan zie je dat ze best veel kwaliteiten hebben. Alleen maken ze voorin net iets te weinig goals. Ook de spitsen scoren simpelweg te weinig."
"Als je dan een speler als Wout Weghorst kunt binnenhalen: die maakt in de Nederlandse competitie gewoon twintig tot vijfentwintig doelpunten. Dat gaat hij zeker doen. Dan is dit voor FC Twente gewoon een no-brainer," aldus een duidelijke Theo Janssen.
