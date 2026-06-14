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Theo Janssen adviseert Oranje: "Dan moet je hem ook zo gebruiken"

Bjorn
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen heeft niet veel vertrouwen in het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De oud-speler van Ajax ziet weinig vertrouwen bij de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

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"Het is zo moeizaam, het straalt geen energie uit", reageert Janssen tegenover Voetbal International. "Het is een beetje doods en daar stoor ik me aan. Bij Curaçao zie je dat het heel anders gaat. Met familie en vrienden erbij is het één groot feest. Dat zorgt voor energie. Bij Oranje is alles zo gesloten, dan gaan de dagen langzaam, hoor."

"Van de aanvoerder (Virgil van Dijk, red.) krijg je bij persconferenties ook geen energie", vervolgt Janssen. "Ik heb niet het gevoel dat ze er een mooi WK van willen maken. Het zou soms ook wel lekker zijn als er een paar gekken bij zouden lopen. Een beetje reuring, wrijving of irritatie kan ook goed zijn."

Janssen zou het systeem aanpassen. "We hebben het moeilijk op de vleugels", meent hij. "Gakpo is niet in vorm, Malen wordt als spits gebruikt en Summerville is er nog niet bij geweest. Ga lekker met vijf achterop voetballen, met drie middenvelders en twee spitsen", adviseert Janssen. "We zijn voetballend gewoon niet zo goed."

"Ik zou starten met Roefs als Verbruggen niet kan spelen, daarvoor drie centrale verdedigers: een type als Geertruida, Van Dijk en Aké. Dumfries en Van de Ven als wingbacks. Frenkie en Gravenberch ertussen, op tien Kluivert, en Malen en Brobby in de spits. Brobbey is groot en sterk, dan moet je hem ook zo gebruiken", besluit Janssen over de oud-spits van Ajax.

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