Theo Janssen adviseert Oranje: "Dan moet je hem ook zo gebruiken"

Theo Janssen heeft niet veel vertrouwen in het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De oud-speler van Ajax ziet weinig vertrouwen bij de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

"Het is zo moeizaam, het straalt geen energie uit", reageert Janssen tegenover Voetbal International. "Het is een beetje doods en daar stoor ik me aan. Bij Curaçao zie je dat het heel anders gaat. Met familie en vrienden erbij is het één groot feest. Dat zorgt voor energie. Bij Oranje is alles zo gesloten, dan gaan de dagen langzaam, hoor."

"Van de aanvoerder (Virgil van Dijk, red.) krijg je bij persconferenties ook geen energie", vervolgt Janssen. "Ik heb niet het gevoel dat ze er een mooi WK van willen maken. Het zou soms ook wel lekker zijn als er een paar gekken bij zouden lopen. Een beetje reuring, wrijving of irritatie kan ook goed zijn."