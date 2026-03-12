Laatste nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Theo Janssen als td? "Nooit met mij over gesproken, wel apart"

Amber
bron: De Gelderlander
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen heeft met verbazing gereageerd op het nieuws dat Vitesse met Joris Mathijsen een nieuwe technisch directeur wil aanstellen. De oud-middenvelder van de Arnhemse club zegt dat hij nooit is benaderd voor die rol, terwijl hij nog altijd als adviseur bij de club betrokken is.

Eerder deze week werd bekend dat Vitesse ver is met de komst van Mathijsen als nieuwe technisch directeur. Hij moet de taken overnemen van de vertrokken Timo Braasch. Volgens Janssen is er in de zoektocht naar een opvolger van Braasch nooit met hem gesproken over de functie. Dat vindt hij opvallend. "Dat heeft mij ook wel verbaasd", vertelt Janssen tegenover De Gelderlander. "Ik vind dat wel apart, ja. Ze hebben er nooit met mij over gesproken."

Waarom hij niet is gepolst voor de rol, weet de oud-international niet precies. Wel heeft hij er zelf een vermoeden over. Janssen staat bekend om zijn uitgesproken mening over voetbalzaken. Volgens hem kan dat een rol hebben gespeeld. "Ik zeg gewoon waar het op staat. Mensen zijn daar niet altijd blij mee. Ze hebben liever dat je meepraat", aldus de voormalig middenvelder.

