2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax historie & oud-spelers

Theo Janssen baalt na: "Zeker, dat zou terecht zijn geweest"

Bjorn
bron: Rondo
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen werd in 2010 met FC Twente kampioen van Nederland. Zijn beloning had die zomer kunnen komen met het WK in Zuid-Afrika, maar de linkspoot behoorde niet tot de WK-selectie van het Nederlands elftal die de finale haalde. 

Presentator Wytse van der Goot vroeg aan Janssen bij Rondo op Ziggo Sport of hij er in 2010 bij had moeten zijn. "Zeker, dat zou terecht zijn geweest", reageert Janssen. "Dat was mijn beste jaar als voetballer. Bij FC Twente, waar het toen heel goed ging, waar ik ook de Gouden Schoen won."

Janssen speelde een aantal interlands, maar had ook te maken met flinke concurrentie. "Tuurlijk had ik goede middenvelders om mij heen. Hier zitten er twee aan tafel", doelt hij op Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder. "Maar er zaten er ook een paar bij waarvan ik dacht: dat had ik ook wel kunnen zijn."

Zo mochten Stijn Schaars en Demy de Zeeuw wel mee naar Zuid-Afrika. "Ja, zeker. Ik denk dat ik toentertijd zeker gelijkwaardig was, misschien wel iets beter", meent Janssen. Rafael van der Vaart is duidelijker: "Veel beter was je", zegt hij. "Hij was zo goed, echt een heel goede speler. Maar omdat Wes en ik op dezelfde positie speelden, werd het moeilijk."

Ajax historie & oud-spelers
