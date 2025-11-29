Theo Janssen baalt van heftig NOS-besluit: "Echt een begrip"

Theo Janssen vindt het bijzonder jammer dat Studio Voetbal van de buis verdwijnt. Eerder deze week maakte de NOS bekend dat het programma vanwege bezuinigingen na het seizoen 2025/26 stopt.

Voor Janssen voelt het einde van het praatprogramma als een groot verlies. "Studio Voetbal is voor mij echt een begrip", vertelt hij aan Omroep Gelderland. "Ik ben er als speler al eens geweest, en later als analyticus. Ik vind het vooral heel spijtig en sneu voor de mensen die er echt werken. Voor de mensen die er iedere week bloed, zweet en tranen in stoppen houdt het echt op."

Hoewel de oud-speler van onder meer Ajax, Vitesse en FC Twente zelf meerdere werkzaamheden heeft, raakt ook hem dit besluit. "Voor mij persoonlijk was het vooral één van de dingen die ik deed", aldus Janssen.

Presentator Sjoerd van Ramshorst deelt zijn teleurstelling. "De realiteit is helaas dat er bezuinigd moet worden", zegt hij. "Dat is heel vervelend, maar laten we vooral zorgen dat we bij de NOS met minder geld goede programma's blijven maken."