Theo Janssen baalt van Nederlandse top: "Stoppen met dit programma"

Theo Janssen heeft dit weekend niet kunnen genieten van de traditionele top drie. De analist is niet te spreken over het huidige niveau van Ajax, PSV en Feyenoord.

Zondag keek Janssen naar de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Ajax. "Het was sowieso heel pittig om erdoorheen te komen. Er gebeurde echt helemaal niks", stelt hij aan tafel bij Studio Voetbal. De analist krijgt vervolgens de vraag wat het vertoonde spel in dat duel betekent voor de kwaliteit van het Nederlandse voetbal.

"Dat het heel matig is", is de oud-voetballer duidelijk. "Ajax is een ploeg die moeite heeft om het spel te maken. Dan spelen ze ook nog op een veld dat het niet toelaat om überhaupt te voetballen. Dan moeten ze het hebben van lange ballen spelen en duels aangaan. Ik weet niet waar ik naar heb zitten kijken. Zo slecht... Gewoon ongelooflijk."

Ook PSV en Feyenoord imponeren niet. "Dan zit je PSV te kijken, dat is op dit moment ook niet heel veel beter. Feyenoord is niet best. We kunnen eigenlijk stoppen met dit programma", grapt Janssen.