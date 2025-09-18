Theo Janssen bekritiseert John Heitinga: "Dan is dat wel bizar"

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 0-2 van Internazionale en Theo Janssen stoorde zich aan een moment in de tweede helft. De voormalig profvoetballer zag dat Raul Moro na zijn invalbeurt geen idee had waar hij moest staan.

Janssen toonde zich dan ook kritisch over de wissel van John Heitinga. "Het is denk ik het belangrijkste om te weten op welke positie je in het veld komt. Als dat niet duidelijk is, dan is dat wel bizar", sprak hij bij Ziggo Sport. "Dan luister je niet, dat kan ook. Pakken ze die informatie helemaal niet op", aldus Janssen.

De voormalig Ajacied kan zich enorm opwinden over het knullige voorval. "Voor elke standaardsituatie hebben ze zoveel tekeningen", zucht hij. "Als hij kort wordt genomen moet je dit en anders moet je dat. Dek gewoon iemand en zorg dat je hem goed dekt, dan wordt die bal in ieder geval niet binnen gekopt."