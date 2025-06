Theo Janssen: "Bij Ajax heeft hij toch wel het verschil gemaakt"

Theo Janssen toonde zich donderdagavond bij Ziggo Sport vol lof over de ontwikkeling van Kenneth Taylor. De voormalig profvoetballer, die onder meer bij Ajax, FC Twente en Vitesse speelde, ziet de middenvelder als de leider van Jong Oranje tijdens het toernooi in Slowakije.

“Ik vind dat Kenneth Taylor een geweldig jaar heeft gehad. Bij Ajax heeft hij toch wel een beetje het verschil gemaakt", sprak hij. "Hij heeft hele grote stappen gemaakt, zeker met het jaar ervoor waarin hij zelfs werd uitgefloten door de eigen supporters", blikt Janssen terug.

“Nu zie je gewoon dat hij bij Ajax op de juiste momenten diepgang heeft. Hij is altijd rond de zestien", vervolgt hij enthousiast. "Hij is tweebenig. Het is een jongen die een goal kan maken, een assist kan geven, maar ook gewoon een heel goed loopvermogen heeft", aldus Janssen.

“Het is een jongen met een fantastische longinhoud en voetbalvernuft", weet hij. "Hij staat op de juiste positie, draait open en kan het snel versnellen. Als het moet kan hij het spel ook vertragen. Het is een hele intelligente voetballer, die hele grote stappen heeft gezet het afgelopen jaar."