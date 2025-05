Theo Janssen: "Dat had niets met de spelers en de club te maken"

Dat had niets te maken met zijn gevoel bij de club, zo vertelt hij in het Ziggo Sport-programma Rondo. "Nee, helemaal niet. Ik heb dat helemaal niet gehad, maar ik was ook een speler die vrij snel weg was als hij dat gevoel zou hebben gehad." Wel had de voormalig voetballer moeite met de dagelijkse rit naar Amsterdam. "Maar dat had niets met de spelers te maken en niets met de club te maken, want ik vind Ajax intern echt een heel warme club."

"Bij mij was het wel een beetje een probleem met Van Gaal en Cruijff, in die periode", zegt Janssen over de bestuursperikelen waarbij Cruijff de aanstelling van Louis van Gaal als directeur tegenhield. "Dat speelde heel erg, en voor mij had het ook te maken met de verbreding van de A12, waardoor ik iedere dag drie uur onderweg was. En ik wilde niet in Amsterdam wonen. Ik vind Amsterdam leuk voor een dag, maar niet langer dan een dag. Ik vind het zo druk, joh. Al die mensen en toeristen."