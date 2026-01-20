Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Theo Janssen gaat feest vieren na bekerwedstrijd: "Hotel geboekt"

Arthur
bron: NU.nl
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © BSR Agency

Theo Janssen viel als speler op door zijn losbandige levensstijl, en ook als coach van de topamateurs van De Treffers kiest hij zijn eigen weg, vertelt hij aan NU.nl. Dinsdagavond speelt hij met De Treffers tegen NEC, een wedstrijd die volgens de oud-prof een groot feest belooft te worden.

Janssen gelooft niet in autoritair leiderschap. Het gebrek aan incasseringsvermogen bij tieners was voor hem een van de redenen om te stoppen als jeugdtrainer bij Vitesse, waar hij nog wel als adviseur actief is. "Als ik een jongen feedback gaf, had ik diezelfde avond boze ouders aan de lijn," zegt Janssen. "Werd ik moe van. Als ik vroeger zeurde bij mijn ouders, kreeg ik er eentje op m'n lip."

Op wedstrijddagen sluit hij vaak de kantine af na een avond vol bier en plezier. "Misschien dat een amateurclub qua gezelligheid beter bij me past dan een topclub. We zien wel, ik ben geen planner," zegt hij.

Voor de wedstrijd tegen NEC maakt hij alvast plannen voor erna, lachend: "Mijn vrouw en ik hebben al een hotel in Groesbeek geboekt. Dan kunnen we het na de wedstrijd laat maken. Feest wordt het sowieso, of we nou stunten of niet."

Gerelateerd:
Ronald de Boer

Ronald de Boer is kritisch op Ajacied: "Een doorn in het oog"

0
Sven Botman lachend op de persconferentie van Newcastle United

Sven Botman: "Ik blijf een Ajax-jongen en hoop dat Ajax terugkomt"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Theo Janssen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Johan Inan

Johan Inan: "Ik verwacht dat Ajax die deze week gaat presenteren"

0
Johan Inan

Johan Inan doet boekje open als Ajax-watcher: "Dan is het crisis"

0
René Wagelaar

René Wagelaar geeft tekst en uitleg: "Hij is een Ajax-hater"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties