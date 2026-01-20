Theo Janssen gaat feest vieren na bekerwedstrijd: "Hotel geboekt"

Theo Janssen viel als speler op door zijn losbandige levensstijl, en ook als coach van de topamateurs van De Treffers kiest hij zijn eigen weg, vertelt hij aan NU.nl . Dinsdagavond speelt hij met De Treffers tegen NEC, een wedstrijd die volgens de oud-prof een groot feest belooft te worden.

Janssen gelooft niet in autoritair leiderschap. Het gebrek aan incasseringsvermogen bij tieners was voor hem een van de redenen om te stoppen als jeugdtrainer bij Vitesse, waar hij nog wel als adviseur actief is. "Als ik een jongen feedback gaf, had ik diezelfde avond boze ouders aan de lijn," zegt Janssen. "Werd ik moe van. Als ik vroeger zeurde bij mijn ouders, kreeg ik er eentje op m'n lip."

Op wedstrijddagen sluit hij vaak de kantine af na een avond vol bier en plezier. "Misschien dat een amateurclub qua gezelligheid beter bij me past dan een topclub. We zien wel, ik ben geen planner," zegt hij.

Voor de wedstrijd tegen NEC maakt hij alvast plannen voor erna, lachend: "Mijn vrouw en ik hebben al een hotel in Groesbeek geboekt. Dan kunnen we het na de wedstrijd laat maken. Feest wordt het sowieso, of we nou stunten of niet."