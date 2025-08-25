Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

Theo Janssen geeft Ajax transferadvies: "Ik vind hem geweldig"

Amber
bron: Studio Voetbal
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © BSR Agency

Theo Janssen mist bij Ajax een type Jordy Clasie. Ondanks een verdienstelijke indruk van Kian Fitz-Jim als controlerende middenvelder tegen Heracles Almelo (2-0), is volgens de oud-international versterking op die positie gewenst.

Wat Ajax nog nodig heeft voor het verstrijken van de transferdeadline? "Clasie", zegt Janssen bij Studio Voetbal. "Een type zoals Clasie, die kan voetballen, maar ook goed is in de restverdediging en het elftal bij elkaar houdt. Nu hebben ze allemaal spelers die goed zijn aan de bal, maar geen killer daarvoor."

Ook de naam van FC Utrecht-controleur Alonzo Engwanda wordt genoemd, maar dat vindt trainer Ron Jans geen optie. "Nee, die is niet goed genoeg voor Ajax", grapt Jans. "Maar Clasie, vorig jaar heb ik al gezegd dat hij één van de beste spelers van de Eredivisie is. Het enige is dat hij de laatste maanden wat met kleine blessures sukkelt, maar hij is wel een leider. Ik vind hem geweldig. Nu op 33- en 34-jarige leeftijd is hij beter dan toen hij 25 was."

Gerelateerd:
Alex Kroes kijkt rond

Cristian Willaert over transfers Ajax: "Zo'n type wil hij graag"

0
Ahmetcan Kaplan

'Zwitserse topclub meldt zich bij Ajax voor Ahmetcan Kaplan'

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Theo Janssen Ron Jans
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 Sparta Rotterdam 3 -1 6
6 AZ 2 3 4
7 Ajax 2 2 4
8 FC Utrecht 2 3 3
9 FC Volendam 3 0 3
10 NAC Breda 2 -1 3
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd