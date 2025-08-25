Theo Janssen geeft Ajax transferadvies: "Ik vind hem geweldig"

Wat Ajax nog nodig heeft voor het verstrijken van de transferdeadline? "Clasie", zegt Janssen bij Studio Voetbal. "Een type zoals Clasie, die kan voetballen, maar ook goed is in de restverdediging en het elftal bij elkaar houdt. Nu hebben ze allemaal spelers die goed zijn aan de bal, maar geen killer daarvoor."

Ook de naam van FC Utrecht-controleur Alonzo Engwanda wordt genoemd, maar dat vindt trainer Ron Jans geen optie. "Nee, die is niet goed genoeg voor Ajax", grapt Jans. "Maar Clasie, vorig jaar heb ik al gezegd dat hij één van de beste spelers van de Eredivisie is. Het enige is dat hij de laatste maanden wat met kleine blessures sukkelt, maar hij is wel een leider. Ik vind hem geweldig. Nu op 33- en 34-jarige leeftijd is hij beter dan toen hij 25 was."