Theo Janssen grapt en maakt UEFA kwaad: "Die man is echt boos!"

Janssen stond samen met Noa Vahle achter de Europa League-beker. "Kan je hem misschien eens even optillen, Theo? Even goed aan ons laten zien in de camera", begint presentator Hélène Hendriks vanuit de studio tegen Janssen. "Nee, nee, nee, nee, nee", smeekt Vahle, die dus naast Janssen staat. "Absoluut niet!"

"Er staan een paar mensen bij te kijken, dat gaat echt niet lukken", reageert de oud-middenvelder van FC Twente zelf, waarna het vuurtje ietwat opgestookt wordt door analist Jan van Halst. "Is Theo bang voor iemand?", zegt hij, waarop Janssen antwoordt. "Je mag hem niet aanraken. Als je hem niet gewonnen hebt mag je hem niet aanraken."

"Theo mag hem absoluut niet aanraken, want dan krijgen wij gedoe met de UEFA", haakt Vahle weer in, maar Hendriks geeft niet op. "Theo, één handje man. Raak die beker eens aan. Jij hebt je nog nooit door beveiliging of politie tegen laten houden", zegt ze. En dat is voldoende om Janssen te overtuigen. "Daar heb je wel gelijk in", zegt hij, waarna hij zijn hand op de beker legde. Vahle trekt wit weg en slaat haar handen voor haar hoofd. "Er staat hier een man van de UEFA en die wordt boos!", zegt ze.