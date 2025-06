Theo Janssen haalt keihard uit naar Ajax-spelers: "Dramatisch"

Theo Janssen heeft zich bij Ziggo Sport bijzonder kritisch uitgelaten over het optreden van Jong Oranje in de eerste wedstrijd van het EK. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger stelde teleur tegen Finland en moest genoegen nemen met een 2-2 gelijkspel.

Janssen stoorde zich vooral aan het spel voor rust. "Middenvelders zijn altijd cruciaal, om driehoekjes te maken, of het spel te versnellen of te vertragen. Vandaag spelen ze alle drie dramatisch", sprak hij bij Ziggo Sport. "Regeer en Taylor spelen in balbezit eigenlijk als spitsen. Maatsen loopt overal, die loopt als een kip zonder kop rond. Die heeft geen idee wat hij aan het doen is. Tactisch dramatisch", constateert Janssen.

Vervolgens kwam ook de (aanstaande) invalbeurt van Luciano Valente ter sprake. "Hij was niet goed genoeg voor het toernooi en zat in het vliegtuig naar Curaçao en nu is hij de eerste wissel die erin komt", vervolgt hij. "Als hij (Reiziger, red.) een beetje nadenkt, haalt hij er gelijk drie (middenvelders, red.) af. Haal je hele middenveld eraf en ga weer de logische dingen doen. Het lijkt echt helemaal nergens op", besluit Janssen teleurgesteld.