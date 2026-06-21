Theo Janssen hard voor Oranje-speler: "Dat vond ik nergens op slaan"

Brobbey begon verrassend in de basis, maar had na een kwartier spelen al twee doelpunten achter zijn naam staan. In de slotfase werd de spits afgelost door Depay. “Dat vond ik echt helemaal nergens op slaan", reageert Janssen in De Oranjezomer. "Ik vond Brobbey namelijk erg goed spelen."

De analist zag geen reden om de spits van Sunderland naar de kant te halen. "Ik hoorde de commentator zeggen dat Brobbey er ‘iets minder in zat in de tweede helft’. Maar dat was helemaal niet waar!", countert hij. "Elke bal die hij kreeg, verwerkte hij goed. Hij was nog steeds heel erg eager om voor elke bal te gaan."