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Theo Janssen hard voor Oranje-speler: "Dat vond ik nergens op slaan"

Max
bron: De Oranjezomer
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen was zaterdag erg te spreken over Brian Brobbey. Invaller Memphis Depay maakte echter weinig indruk op de voormalig speler van Ajax.

Brobbey begon verrassend in de basis, maar had na een kwartier spelen al twee doelpunten achter zijn naam staan. In de slotfase werd de spits afgelost door Depay. “Dat vond ik echt helemaal nergens op slaan", reageert Janssen in De Oranjezomer. "Ik vond Brobbey namelijk erg goed spelen."

De analist zag geen reden om de spits van Sunderland naar de kant te halen. "Ik hoorde de commentator zeggen dat Brobbey er ‘iets minder in zat in de tweede helft’. Maar dat was helemaal niet waar!", countert hij. "Elke bal die hij kreeg, verwerkte hij goed. Hij was nog steeds heel erg eager om voor elke bal te gaan."

Dat zag de voormalig profvoetballer niet bij zijn vervanger. "Dan zie je Memphis erin komen. Die sjokt… We hebben hem niet eens gezien", oordeelt Janssen. "Als je naar het seizoen van Memphis kijkt: die is niet top geweest in Brazilië. Hij is heel lang geblesseerd geweest. Hij is niet in zijn beste vorm, daar kunnen we ook simpel over zijn. De eerste wedstrijd viel hij dramatisch in. Nu heeft hij twintig minuten meegedaan."

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