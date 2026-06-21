Theo Janssen hard voor Oranje-speler: "Dat vond ik nergens op slaan"
Theo Janssen was zaterdag erg te spreken over Brian Brobbey. Invaller Memphis Depay maakte echter weinig indruk op de voormalig speler van Ajax.
Brobbey begon verrassend in de basis, maar had na een kwartier spelen al twee doelpunten achter zijn naam staan. In de slotfase werd de spits afgelost door Depay. “Dat vond ik echt helemaal nergens op slaan", reageert Janssen in De Oranjezomer. "Ik vond Brobbey namelijk erg goed spelen."
De analist zag geen reden om de spits van Sunderland naar de kant te halen. "Ik hoorde de commentator zeggen dat Brobbey er ‘iets minder in zat in de tweede helft’. Maar dat was helemaal niet waar!", countert hij. "Elke bal die hij kreeg, verwerkte hij goed. Hij was nog steeds heel erg eager om voor elke bal te gaan."
Dat zag de voormalig profvoetballer niet bij zijn vervanger. "Dan zie je Memphis erin komen. Die sjokt… We hebben hem niet eens gezien", oordeelt Janssen. "Als je naar het seizoen van Memphis kijkt: die is niet top geweest in Brazilië. Hij is heel lang geblesseerd geweest. Hij is niet in zijn beste vorm, daar kunnen we ook simpel over zijn. De eerste wedstrijd viel hij dramatisch in. Nu heeft hij twintig minuten meegedaan."
Koninklijke complimenten voor oud-Ajacied: "Ze waren erg blij"
Middenvelder neemt afscheid van Ajax: "Wens jullie het allerbeste"
Jordi Cruijff reageert op Ajax-vertrekker: "We zijn hem dankbaar"
Theo Janssen hard voor Oranje-speler: "Dat vond ik nergens op slaan"
Ajax en Oscar Garcia na vier maanden toch weer uit elkaar
Hiddink vergelijkt traditionele top drie "Bij Ajax wat arroganter"
Ajacieden maken indruk bij Japan: "Hebben een centrale rol gespeeld"
De Mos: "Feyenoord heeft ’m misschien niet nodig, maar Ajax…"
Van Hooijdonk prijst voormalig Ajacied: "De beste bij Nederland"
Zlatan Ibrahimovic ziet oud-Ajacied uitblinken: "Echt waanzinnig"
Ex-Ajacied looft Brian Brobbey: "Past slimmigheidjes goed toe"
Ajax-talent kijkt op tegen topspits: "Hij weet altijd te scoren"
Theo Janssen kritisch op Oranje: "Vond ik een beetje schrikbarend"
Verweij geniet van voormalig Ajacied: "Hij is een onmisbare schakel"
Ajax-duo belangrijk tijdens ruime WK-overwinning Japan - Tunesië
Hiddink lovend over voormalig Ajacied bij Oranje: "Hij stond op"
Ajax greep naast piepjonge aanvaller: "Toen pas belden ze me"
'Cruijff verkoopt voor enkele miljoenen': "Eieren voor zijn geld"
Nederlands elftal scoort er vijf en wint overtuigend van Zweden
Ajax legt groot aanvallend talent vast: "Is een doelgerichte spits"
Ajax vreest herhaling van Volendam-scenario door Toppers in Arena
Opstelling Oranje bekend: Koeman kiest voor deze elf tegen Zweden
"Ik denk dat Erik ten Hag ooit bondscoach van Nederland wordt"
'Ajax krijgt concurrentie uit Premier League in strijd om spits'
Godts teleurgesteld in Ajax: "Dat is toch een paar keer gebeurd"
Ajax ziet middenvelder definitief vertrekken naar Sparta Praag
Ronald de Boer tipt Oranje voor duel: "Dan heb je een overtal`
Perez neemt het op voor miskende oud-Ajacied: "Was de beste..."
'Pierie verklapt salaris bij Ajax': "Was heel veel voor een puber"
Erik ten Hag laat weten: "Hij is in staat om spelers te lokken"