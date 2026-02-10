Theo Janssen waarschuwt Ajax: "Die hebben het helemaal verkloot"

Theo Janssen kijkt met lede ogen naar de sportieve malaise bij Ajax. De oud-speler van de Amsterdammers ziet dat er de afgelopen jaren veel fouten zijn gemaakt in de Johan Cruijff ArenA. Janssen wijst daarbij kritisch naar twee personen.

Ajax speelde afgelopen weekend gelijk bij AZ en zag daardoor de achterstand op koploper PSV oplopen tot twintig punten. Ajax bezet zelf de vierde plek op ranglijst. "Er wordt ook heel veel gewisseld bij Ajax", zegt Janssen bij Rondo op Ziggo Sport. "Dat heeft ook te maken met de resultaten die je behaalt en het kansen geven aan jonge jongens."

"Ze zijn een periode redelijk stabiel geweest, toen speelden ze best wel compact, verdedigend vanuit de organisatie", vervolgt de oud-middenvelder. "Ze zochten een paar momentjes. Nu zie je dat ze wat meer proberen te voetballen, het wordt wat losser. Dan zie je ook gelijk de slechte momenten weer terugkomen. Als het even niet goed staat, dan loop je er dwars doorheen."

Janssen ziet twee duidelijke 'schuldigen' voor de sportieve crisis. "Als je gewoon heel realistisch kijkt naar het hele elftal van Ajax, dan is het niet goed genoeg. Maar uiteindelijk begint het bij je technisch directeur en je algemeen directeur. Die hebben het helemaal verkloot, de afgelopen jaren", aldus Janssen, die niet snel verbetering ziet. "Ze moeten weer helemaal gaan opbouwen, dat heeft een paar jaar nodig."