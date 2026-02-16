Meldingen
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Theo Janssen hekelt Jordi Cruijff: "Kansloos dat hij dat doet"

Niek
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

Theo Janssen heeft zondagavond bij Studio Voetbal hard uitgehaald naar Jordi Cruijff. De voormalig profvoetballer, die in het verleden furore maakte bij clubs als FC Twente en Ajax, snapt niet dat de technisch directeur Willem Weijs op straat heeft gezet bij de club uit Amsterdam. 

"Kansloos dat hij dat doet. Ik vind het echt slecht. Je speelt bij Jong Ajax, het gaat om ontwikkelen", liet hij weten voor de camera's van NOS. "Ik snap echt wel dat je naar volgend seizoen kijkt, dat er misschien wat dingen moeten veranderen. Maar om nu je trainer van het tweede elftal eruit te gooien... Serieus, ga eerst met die man praten en geef hem een maand de tijd. Ik vind dit kansloos. Echt kansloos. Het is een makkelijk slachtoffer pakken", besluit Janssen kritisch.

Rafael van der Vaart was het eens met de trainer van De Treffers. "Ik vind dit bijna een soort spierballengedrag, zo van: ik ga alles anders doen. Maar het is Jong Ajax, waar hebben we het over? Het gaat niet goed en je moet ergens beginnen, maar je kon ook even wachten", legt hij uit. "Van wat ik hoor, is het een prima trainer. Maar als je niet wint, houdt het blijkbaar op", besluit Van der Vaart over de teleurstellende resultaten van Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

