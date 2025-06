Theo Janssen: "Hij is geen Weghorst, Huntelaar of Van Hooijdonk"

Jong Oranje ging als een van de favorieten naar Slowakije, maar pakte in de eerste twee groepswedstrijden slechts één punt. "We moeten ook wel kritisch zijn", zegt Janssen tegen NOS. "Dat is normaal als het de eerste wedstrijden niet goed gaat." De analist vindt dat Reiziger rare keuzes maakt, onder andere door linksbacks Ian Maatsen en Anass Salah-Eddine op het middenveld te zetten. "Ondertussen zitten er goede middenvelders op de bank. Dat is heel vreemd."

Ook het ontbreken van Mexx Meerdink, die een goed einde van het seizoen kende met AZ, zorgt voor verbazing bij Janssen. "Dat ervoor gekozen is om Meerdink, houdoe, bedankt, op vakantie te sturen is best wel vreemd", oordeelt de voormalig profvoetballer. "Die jongen was flink in vorm de laatste maanden en die mis je nu wel", aldus Janssen, die geen fan is van FC Groningen-aanvaller Thom van Bergen.

"Ik noemde Van Bergen een huppelende spits die hard werkt, ja. Hij is geen verkeerde speler, maar hij is best klein en moet het hebben van ruimte in de omschakeling", constateert de voormalig profvoetballer. "En in de slotfase heb je een spits nodig die ballen kan koppen, die hoog kan springen. Van Bergen is geen Weghorst, Huntelaar of Van Hooijdonk", besluit Janssen realistisch.