Theo Janssen hoort Vitesse-nieuws: "Je schrikt je eigen kapot"

Vitesse heeft donderdag te horen gekregen van de KNVB dat de proflicentie definitief ingetrokken blijft. Dat betekent dat de Arnhemmers dit seizoen geen betaald voetbal mogen spelen en ook niet zullen starten in de Keuken Kampioen Divisie. Voor oud-Ajax-speler Theo Janssen is het een zware avond.

"We wisten allemaal dat het zou kunnen gebeuren, maar dan nog schrik je je eigen kapot natuurlijk", reageert de voormalig Vitesse-middenvelder bij VoetbalPrimeur. "We zijn al de hele dag aan het wachten, omdat we al hadden verwacht dat donderdag het nieuws naar buiten zou kunnen komen."

Janssen vervolgt: "Maar ja, dan komt het nieuws, en dan schrik je toch wel. Vitesse is een club van meer dan 133 jaar oud. Er staan sterke mensen klaar die een goed idee hebben, maar de KNVB kijkt ook naar het verleden, misschien wel vooral naar het verleden. En daar zijn heel veel dingen niet goed gegaan."

"Maar we blijven vechten met z'n allen", gaat Janssen verder. "Er is nog een mogelijkheid, die gaat Vitesse met twee handen aanpakken. Laten we hopen dat daar iets positiefs uitkomt. Maar dat dit een zwarte dag is, dat is wel duidelijk. Maar het is nog niet voorbij, dat wil ik wel benadrukken."

"We gaan er alles aan doen om Vitesse te laten bestaan. Het is voor mij heel zwaar, maar zeker ook voor alle supporters die al de hele week zitten te wachten, en al langer zelfs. Het is super pittig. Onze club valt misschien om. Ik wil al die mensen heel veel sterkte wensen. Dit is een hele zware dag voor alle mensen met geel-zwart Vitesse-hart", aldus Theo Janssen.