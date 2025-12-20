Kick-off
Mike Verweij voorspelt Ajax-situatie: "Dat gaat enorm knetteren"
Theo Janssen is dolblij met gewonnen prijs: "Heel bijzonder"

Arthur
bron: ESPN
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Pro Shots

De Treffers heeft zich donderdagavond als enige amateurploeg geplaatst voor de achtste finales van de Eurojackpot KNVB Beker. In Woerden werd Sportlust '46 met 0-1 verslagen. Trainer Theo Janssen, oud-speler van Ajax, was zeer tevreden.

Daarmee veroverde de ploeg uit Groesbeek ook de blauwe Dennenappel voor beste amateurclub in het bekertoernooi. "Voor de club fantastisch. Voor mij... Ja, die kan er weer bij in de kelder", grapte trainer Theo Janssen na afloop. Voor De Treffers betekent het direct de eerste prijs van het seizoen, en dat al in december. Janssen toonde zich tevreden over het initiatief van de KNVB om de Dennenappel in het leven te roepen. "Voor de club is het hartstikke bijzonder. Iedereen rondom de club is ermee bezig. De KNVB heeft er goed aan gedaan om een klein prijsje te koppelen aan de beste amateurploeg."

De brede glimlach bij de oud-prof had echter niet alleen met de prijs te maken. "Het was meer omdat ik al twee biertjes op heb", lachte Janssen. Feesten zal er volgens hem zeker nog van komen. "Er gaan behoorlijk wat bussen terug naar Groesbeek en de kantine is wat langer open. We gaan er nog wel een feestje van maken, denk ik", besluit hij tegenover ESPN.

