Theo Janssen is 'verbaasd': "Ik heb geen scheldwoord gehoord"

Theo Janssen is hoofdtrainer bij De Treffers en speelde woensdag met de amateurclub een oefenwedstrijd tegen NEC. De oud-speler van Ajax had als Vitesse-icoon wel een aantal negatieve reacties verwacht van NEC-supporters, maar werd verrast.

Er wilden zelfs NEC-fans met hem op de foto. "Dat verbaasde me. Ik had verwacht dat ik iets meer over me heen zou krijgen, maar ik heb geen scheldwoord gehoord", vertelt Janssen na afloop aan De Gelderlander. "Respect voor de NEC-fans daarvoor."

"Ik zit nu bij De Treffers, natuurlijk heb ik een Vitesse-hart, maar dat moet je los van elkaar zien en dat hebben ze gelukkig gedaan", vervolgt Janssen, die ook te spraken was over het resultaat (0-3 nederlaag). "Voor mij was het ook een speciale wedstrijd, omdat je jezelf wil verkopen en er niet met 10-0 wil af gaan. Dat hebben we goed gedaan."