Theo Janssen kritisch op Ajacied: "Hij valt gewoon heel erg tegen"

Theo Janssen is kritisch op het seizoen van Brian Brobbey van Ajax. De analist ziet dat de spits teveel met zichzelf aan het worstelen is. Volgens de oud-middenvelder van de Amsterdammers is Wout Weghorst op dit moment een betere spits voor Ajax.

"Het seizoen valt gewoon heel erg tegen", begint Janssen over Brobbey bij Rondo. "Er is heel veel kritiek op hem, wat ook terecht is. Hij speelt altijd met zijn lichaam, hij wil altijd de sterkste zijn en wil dat ook laten zien. Je ziet nu dat hij eigenlijk best wel vaak op de grond ligt en dat hij zijn duels niet meer wint, dat ballen van zijn voet af springen. Hij is niet in de zestien als hij er moet zijn. De één-tweetjes op lopende mensen heeft hij niet. In het gezichtsveld gaat het nog een beetje, maar alles daaromheen en erachter, dat ziet hij niet."

Janssen vindt dat Weghorst momenteel meer laat zien bij Ajax. "Dan zie je Weghorst invallen en die speelt gewoon een simpel balletje, neemt hem aan, laat hem vallen. Als hij wordt ingespeeld, speel hij hem in één keer door op lopende mensen en is dan gelijk in de zestien. Dat is een spits die altijd in de zestien is en 'geil' is om een goal te maken. Dat heeft Brobbey natuurlijk veel minder. Die is aan het stoeien, aan het vechten. Ik heb het gevoel dat hij dit seizoen vooral tegen zichzelf aan het vechten is", aldus Theo Janssen.