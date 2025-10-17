AD Voetbalpodcast
Inan ziet 'oplossing' voor Ajax: "Daar heb je meer belang bij"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Theo Janssen kritisch op Ajacieden: "Die missen de kwaliteit"

Stefan
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © Orange Pictures

Theo Janssen is bepaald nog niet onder de indruk van Ajax. De Amsterdammers spelen inderdaad nog niet geweldig, maar zijn nog altijd wel ongeslagen in de competitie. Toch denkt Janssen dat Ajax ook zomaar eens best laag kan eindigen.

"Ik vind Ajax héél matig dit seizoen dat komt heel simpel gezegd door de kwaliteit van spelers", vertelt Janssen in gesprek met Sportnieuws.nl. "Regeer, Fitz-Jim, Baas, Klaassen en dan speelt Steven Berghuis nu ook al een jaar minder goed dan we van hem gewend zijn. Die missen gewoon net een beetje kwaliteit om het voetbal te spelen wat Ajax wil spelen."

Ook is de oud-Ajacied kritisch op John Heitinga. "Dat komt meer door zijn communicatie", vervolgt hij. "Als trainer wil ik gewoon horen: dit is goed en dit is niet goed. Ik heb bij hem het gevoel dat hij iedereen een beetje erbij wil houden. Terwijl je als trainer ook soms gewoon keihard moet zijn en moet zeggen: 'dit was gewoon helemaal waardeloos'."

"Heitinga probeert in ieder geval wel weer het Ajax-voetbal te spelen", gaat de voormalig middenvelder verder. "Onder Farioli hebben ze het geweldig gedaan, maar nu willen ze terug naar het Ajax-DNA. Dat is ook de juiste weg is en de goede manier, denk ik. Nu hebben ze een jaar de tijd om te zien: 'oké deze speler kan er in mee en die moet weg'."

"Het zou heel raar zijn om nu te zeggen: 'John, je hebt gefaald'. Uiteindelijk heeft hij niet het materiaal om te spelen zoals hij en Ajax willen spelen. En dan kun je zeggen: 'een goede trainer past dan zijn tactiek aan en gaat anders spelen'. Alleen, als jouw opdracht is geweest om het Ajax-DNA weer te laten zien, dan doet hij het juiste. Dan moet hij gewoon daarmee doorgaan. En tja, dan kan het zo zijn dat Ajax zesde of zevende wordt", aldus Janssen.

