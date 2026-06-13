Theo Janssen kritisch op Ajax: "AZ is ze in de opleiding voorbij"
Theo Janssen was afgelopen week op Curaçao voor uitzendingen van De Oranjezomer. De oud-speler van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax besprak op het eiland ook de ontwikkelingen van de Nederlandse topclubs.
Janssen is nieuwsgierig naar Ajax komend seizoen. "Ajax staat toch voor opleiden?", vraagt de oud-prof zich af in gesprek met Voetbal International. "Ga daar dan weer mee aan de slag. Nu trekken ze de trainers overal maar vandaan", doelt hij op de Spanjaard Míchel.
"Geen verrassing dat Jordi Cruijff nu een Spaanse trainer kiest", vervolgt Janssen, die zelf in het seizoen 2011/2012 bij Ajax speelde. "Maar eigenlijk is het bij Ajax na 2019 als een kaartenhuis in elkaar gedonderd. En niet alleen bij Ajax 1, AZ is ze in de opleiding voorbij."
Bij Feyenoord staat er komend seizoen ook een nieuwe trainer voor de groep na het ontslag van Robin van Persie. "Heel pijnlijk", vindt Janssen. "Volgens Dick Advocaat wordt Robin een grote trainer. Hopelijk heeft hij hiervan geleerd. Maar die persconferentie van Robert Eenhoorn en die Rigaux, dat was net Goede Tijden, Slechte Tijden. Heel slecht geacteerd."
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