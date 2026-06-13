Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Theo Janssen kritisch op Ajax: "AZ is ze in de opleiding voorbij"

Bjorn
Theo Janssen
Theo Janssen Foto: © BSR Agency

Theo Janssen was afgelopen week op Curaçao voor uitzendingen van De Oranjezomer. De oud-speler van onder meer Vitesse, FC Twente en Ajax besprak op het eiland ook de ontwikkelingen van de Nederlandse topclubs.

Janssen is nieuwsgierig naar Ajax komend seizoen. "Ajax staat toch voor opleiden?", vraagt de oud-prof zich af in gesprek met Voetbal International. "Ga daar dan weer mee aan de slag. Nu trekken ze de trainers overal maar vandaan", doelt hij op de Spanjaard Míchel.

"Geen verrassing dat Jordi Cruijff nu een Spaanse trainer kiest", vervolgt Janssen, die zelf in het seizoen 2011/2012 bij Ajax speelde. "Maar eigenlijk is het bij Ajax na 2019 als een kaartenhuis in elkaar gedonderd. En niet alleen bij Ajax 1, AZ is ze in de opleiding voorbij."

Bij Feyenoord staat er komend seizoen ook een nieuwe trainer voor de groep na het ontslag van Robin van Persie. "Heel pijnlijk", vindt Janssen. "Volgens Dick Advocaat wordt Robin een grote trainer. Hopelijk heeft hij hiervan geleerd. Maar die persconferentie van Robert Eenhoorn en die Rigaux, dat was net Goede Tijden, Slechte Tijden. Heel slecht geacteerd."

Zet in op Nederland tegen Japan!

Het Nederlands elftal begint zondagavond aan het WK met de poulewedstrijd tegen Japan. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Johan Derksen

Johan Derksen haalt uit: "Nu heb je van die brave hendrikken"

0
Theo Janssen

Theo Janssen vreest: "Als je daarnaar kijkt: het klopt niet"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax bestuur & beleid Het laatste Ajax Nieuws Theo Janssen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"

0
Jade Anna toont haar ring van Kenneth Taylor

Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"

0
Jaap Stam en Aad van Toor in de videoclip van Russo

Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"

0
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Ajax-doelwit mag weg': "Als het gaat om transferbedragen..."

Theo Janssen kritisch op Ajax: "AZ is ze in de opleiding voorbij"

Ajax krijgt transfertip: "Dat zou een absolute topkeeper zijn"

'Jordi Cruijff bezig met grote vissen': "Die gaat ook komen"

Cedric van der Gun weg bij ADO Den Haag: "Dat zag hij niet zitten"

'Taylor kan naar Premier League: Ajax kan miljoenen ontvangen'

"Luka Modric had honderd procent zeker naar Ajax willen komen"

Perez wekt verbazing met Oranje-opstelling: "Hij moet in de spits"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws